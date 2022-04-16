Сценарист "Карткового будинка" зніме фільм про злочини російської армії у Бучі та Бородянці

Бо Віллімон вже перебуває в Україні та збирає свідоцтва звірств російської армії в Україні

Бо Уиллимон збирає свідчення злочинів рашистів в Україні / Фото: Facebook Бучанської міської ради

Бучанська міськрада повідомила, що сценарист серіалу "Картковий будинок", одного з найпопулярніших серіалів останніх років, зніме документальний фільм про військові злочини російської армії в Україні. Нещодавно жахливі кадри з Бучі і Бородянки облетіли весь світ, змусивши всіх жахнутися нелюдських вчинкыв рашистів у невеликому та колись квітучому передмісті Києва.

Бо Віллімон – сценарист "Карткового будинка". Він адаптував для Netflix однойменний міні-серіал британської телерадіокорпорації "Бі-бі-сі", який вийшов у 1990 році. Також Віллімон був шоураннером перших чотирьох сезонів "Карткового будинка". І він стане одним із тих, хто покаже світові справжню ситуацію – геноцид українців. Відомо, що сценарист вже приїхав до України і займається збиранням свідчень звірств російських катів.

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Драматург хоче розповісти всьому світу правду про геноцид українців та героїчний опір українського народу,

– підкреслили у міськраді Бучі.

В коментарі для Obozrevatel Бо Віллімон зазначив, що вже побував у Бучі та Бородянці і побачене справило на нього потужний емоційний вплив.

Разом із командою ми працюємо тут над документальною стрічкою про цю війну. Здебільшого вона включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіштовхнутися із вторгненням: як ці люди виживають, адаптуються, розвиваються в епіцентрі конфлікту. Сьогодні ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби руйнування та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило сильний емоційний вплив.

Бо Віллімон / Фото: Facebook Бучанської міськради

Нагадаємо, Ірина Федишин випустила несамовиту пісню про жертв російських катів у Бучі.

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