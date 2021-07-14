Зробила укладку, коли відійшли води: Даша Квіткова показала процес пологів (фото)

Дружина Нікіти Добриніна опублікувала багато фото і відео в Instastories – від моменту, коли у неї відійшли води, і до народження сина

Даша Квіткова показала процес пологів / Фото: instagram.com/kvittkova

13 липня Нікіта Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками. У пари народився син. На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася всіма подробицями пологів, опублікувавши фото і відео.

Виявилося, що після того, як у Даші відійшли води, вона вирішила...зробити укладку. А Нікіта тим часом курив кальян у дворі їхнього будинку – так-так, всі хвилюються по-різному. Багато хто був упевнений, що Даша не встигне зробити все, що планувала, проте дівчина спокійно зробила зачіску, вбралася і вони разом з Добриніним вирушили в пологовий будинок.

Скріншот: Instagram

Після того, як пара прибула в пологовий будинок, Дашу перевірили лікарі. Дівчина також показала палату, в якій вона незабаром народить сина.

Скріншот: Instagram

Це неймовірно, але між переймами Даша і Нікіта встигли записати відео для TikTok!

Скріншот: Instagram

Перейми тривали кілька годин.

4:10 (ранку – Ред.). Я ще тримаюся і терплю, – підписала фото Квіткова.

Скріншот: Instagram

За словами Даші, епідуральна анестезія допомогла їй лише на 50-60%.

Скріншот: Instagram

Пологи Квіткової тривали більше шести годин. У пологовий будинок друзі прислали дівчині багато квітів.

Скріншот: Instagram

Раніше в інтерв'ю Квіткова розповідала, що вони з Добриніним планували поповнення в родині, але, як зізналася новоспечена мама, все вийшло не відразу.

Дивіться відео з Instagram Даші Квіткова про її пологах:

Нагадаємо, Даша Квіткова похвалилася новою машиною за два мільйони гривень .