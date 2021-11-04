Сєдокову не взяли до театрального – співачка показала відео проб, де їй 16 років

Відома співачка здивувала підписників рідкісним роликом, на якому вона, з фарбованим чорним волоссям та темним макіяжем, намагалася вступити на актрису. Тоді їй було 16 років

Анна Седокова показала себе у 16 ​​років / Фото: Инстаграм

Виконавиця наважилася опублікувати в Instagram свої проби до Театрального інституту, які лежали у її архівах двадцять років. На відео Сєдокова, яка раніше зізналася, що до неї приставав мамин залицяльник, читає вірш Пушкіна, відіграє коротку сценку українською мовою та закінчує виступ піснею.

Як виявилось, Анна в юності мріяла стати відомою акторкою і отримувати великі ролі у кіно, але сувора приймальна комісія зруйнувала мрію 16-річної Сєдокової.

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За кадром грубий голос чи то жінки, чи то чоловіка розповідає мені про награність і надмірність, що це потрібно зчищати. Тож я вже такою була тоді. Але я просто дуже старалася. Іноді й справді надмірно, – поділилася співачка.



Викладачі оцінили виставу Ганни на "трійки" та відправили додому:

Я пам'ятаю, як вся заревана і з сумнівами в собі, повністю промокши від дощу, забирала документи з інституту. З цими документами я добігла до метро и мала 10 хвилин на те, щоб подати документи до університету культури, – згадує Седокова.

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Але й тоді успіх не усміхнувся майбутній зірці – забігши в університет вона побачила лише закриті двері:

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Було написано, що прийом документів закінчено. Я залишилася ні з чим, – розповіла артистка.

Анна переконана, що тодішня відмова мотивувала її рухатися далі і завдяки цьому вона таки змогла досягти успіху на сцені.

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