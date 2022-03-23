Секс-символ на передовій! Хто такий Валерій Маркус, який підкорив серця всіх українок?

Українкам знову не дає спокою! Ще один безперечний секс-символ української армії письменник та блогер Валерій Маркус (Ананьєв)

Валерій Маркус новий секс-символ українок / Фото: Instagram

Де ще є така кількість красенів політиків та військових, як в Україні? Кім , Арестович , Скічко ...Тисячі жінок по всьому світу тепер засинають і прокидаються з думками про українських крашів.

Не дає спокою жіночим серцям і Валерій Маркус – письменник, блогер та боєць ЗСУ. У матеріалі "Сьогодні" все, що відомо про секс-символа із передової.

Реклама

Валерій Маркус – новий краш

Служба у ЗСУ

Валерій Маркус народився 14 липня 1993 року у Первомайську Миколаївської області. Щойно Валерію виповнилося 18 років він добровільно вступив до лав ВДВ.

У 2014 році, коли розпочалася анексія Криму та війна на Донбасі, Маркус потрапив на фронт під Слов'янськом. Через два роки на передовій у Валерія закінчився контракт, але він вирішив продовжити боротьбу з окупантами.

Реклама

Довго залишатися на фронті Маркус не зміг – у 2016 році він отримає серйозне поранення та був госпіталізований. Боєць проходив тривале лікування і незабаром був звільнений із ЗСУ через непридатність до служби.

Валерій Маркус повернувся до лав ЗСУ

Як розповів Маркус в одному з інтерв'ю, він не любить називати себе "ветераном АТО" і використовує цей вислів дуже рідко.

Реклама

Повернутись письменника на фронт змусило російське вторгнення 24 лютого цього року. Незважаючи на перенесене поранення, Маркус взяв у руки зброю та став на захист України. Про всі подробиці служби в армії Маркус розповідає у своєму блозі.

Піші подорожі

У 2017 році Валерій вирушив у незвичайну подорож, він пройшов з Парижа до мису Фіністерре, через Францію та Іспанію давнім паломницьким шляхом святого Якова – Ель Каміно де Сантьяго, пішки. Все, що було у мандрівника – військовий рюкзак за спиною та мінімальна кількість грошей.

Маркус пройшов пішки від Парижа до мису Фіністеррі

Подолавши загалом 1811 км пішки, Маркус встановив на краю мису Фіністерре прапор України, підписаний українцями у Києві.

Валерій подолав 1811 км пішки

З того часу українець продовжує подорожувати. Маркус також пройшов одиночний шлях через усю Скандинавію. Своїми подорожами він активно ділиться у своєму блозі.

"Сліди на дорозі"

Після служби в українській армії Валерій почав займатися письменством. Нариси першої книги "Сліди на дорозі" з'явилися ще 2015 року, коли Маркус був на фронті.

Подорож дала можливість письменникові набратися більше натхнення, аби закінчити книгу.

Після війни Маркус написав книгу

Оскільки Маркус не хотів співпрацювати з видавництвами, він самостійно взявся за виготовлення книги і вже у 2018 році вийшов перший тираж "Слідів на дорозі". За дуже короткий час твір став бестселером в Україні.

Псевдонім Ананьєв

Довгий час Валерія Маркуса знали під псевдонімом Ананьєва. Книга "Сліди на дорозі" також вийшла під несправжнім ім'ям. Псевдонім з'явився під час служби Валерія на Донеччині, коли за його голову бойовики оголосили винагороду.

Щоб через мене не змогли знайти моїх близьких і завдати їм шкоди, – коментував нове прізвище Маркус.

Проте зараз письменник відмовився від псевдоніма та використовує своє справжнє ім'я.

Валерій Маркус використав псевдонім "Ананьєв"

Особисте життя Маркуса

Валерій Маркус із тих чоловіків, які не говорять про своє особисте життя на широкий загал. У соціальних мережах письменника лише гарячі особисті фото та жодного натяку на стосунки.

Обручки на безіменному пальці Маркуса теж немає. У будь-якому разі, одружений Валерій чи ні... серця українок точно належать йому!

Валерій Маркус не афішує особисте життя

Валерій Маркус веде свою сторінку Instagram і Facebook , а також регулярно знімає відео для блогу на YouTube .