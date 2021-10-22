Екс-продюсер ВІА Гри Костюк хотів звільнити Горбачову з ТВ через роман з Нікітіним

Артистка Ольга Горбачова в інтерв'ю з чоловіком, – продюсером Юрієм Нікітіним поділилася скандальним моментом з минулого, коли її хотіли звільнити з телебачення через особисте життя

Ольга Горбачова розповіла, як її могли звільнити через стосунки / Фото: http://zirki.info, instagram.com/gorbachovaolga, instagram.com/yuriynikitin

На YouTube каналі співачки нещодавно вийшло нове розмовне відео, де вона поділилася цікавими моментами з минулого.

Під час спілкування Ольга і Юрій почали згадувати всі знакові події за 15 років в музиці і 25 років на телебаченні: початок її творчого шляху, знайомство з коханим, розлучення і возз'єднання. І раптом Ольга розповіла чоловікові про те, що багато років тому її телевізійну кар'єру несподівано хотіли перервати через те, що вона почала з ним зустрічатися – зробити це хотів колишній продюсер "ВІА Гри".

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Я була головною ведучою, програмним директором на музичному каналі BIZ TV і моїм начальником був Дмитро Костюк (екс-продюсер "ВІА Гри" ред.). Коли у мене почався роман з Юрою я перестала працювати цілодобово.

Саме це і не сподобалося керівникові каналу:

Фото: YouTube канал Ольги Горбачової

Костюк раптом висловив невдоволення і поставив умову розлучитися з Нікітіним. Після погроз було підвищення зарплати і почалися подарунки... І це при тому, що ніяких відносин, крім професійних ніколи не було, – згадує Ольга.

Після такого ведуча сама прийняла рішення піти з роботи:

Все закінчилося тим, що я сказала: "Раз ви цінуєте мене не за те, як я працюю, а за те, з ким я сплю, то мені така робота не потрібна. І звільнилася! ", – зізнається Ольга.

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