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Донька Олі Полякової зі своїм рок-гуртом вперше дала концерт за гроші (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 10:06
В закладинки
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Маша Полякова вирішила піти стопами своєї зіркової мами і зануритися у світ музики. Дівчина створила власну рок-групу "ШВИ" та вже встига потрапити через це під шквал критики
16-річна донька Олі Полякової виступила на сольнику у Києві.
16-річна донька Олі Полякової виступила на сольнику у Києві. / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Епатажні треки гурту Маші Полякової публіка не дуже сприйняла та навіть розкритикувала вокальні дані дівчини, коли вони дали безкоштовний концерт у центрі Києва. Народ просто таки жахнувся, коли 16-річна дівчинка виконувала композиції з матюками. Однак доньку зіркової мами це не зупинило і вона вирішили продовжувати свою діяльність зі "ШВАМи".

Фото: Скріншот instagram/polyakovamusic

Відзначимо, що родина Полякових напередодні концерту відпочивала на Мальдівах. Там вони були змушені залишитись ще на день, бо їхніх авіатранспорт зламався. Машу ця ситуація довела до сліз, бо ж у неї запланований перший концерт у Києві.

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Та все, як ми зрозуміли, у дівчини пройшло гаразд. Вона таки встигла повернутися з відпочинку та дати свій перший офіційний сольник 17 листопада під назвою "Гучний двіж".


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Гурт "ШВИ" виступив у столичному клубі "Теплий ламповий". Стартова ціна квитків – 150 грн. З Instastories дівчини можна зробити висновок, що людей було небагато, але це лише початок. Як далі складеться співоча кар'єра дівчини – ще невідомо, однак безумовно вона викликає фурор серед громадськості.

До речі, як ви помітили, Маша активний користувач соцмереж – вона ретельно постить фото та відео високої якості. Що їй в цьому допомагає – можете дізнатись за посиланням.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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