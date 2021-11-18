Донька Олі Полякової зі своїм рок-гуртом вперше дала концерт за гроші (відео)

Епатажні треки гурту Маші Полякової публіка не дуже сприйняла та навіть розкритикувала вокальні дані дівчини, коли вони дали безкоштовний концерт у центрі Києва. Народ просто таки жахнувся, коли 16-річна дівчинка виконувала композиції з матюками. Однак доньку зіркової мами це не зупинило і вона вирішили продовжувати свою діяльність зі "ШВАМи".
Відзначимо, що родина Полякових напередодні концерту відпочивала на Мальдівах. Там вони були змушені залишитись ще на день, бо їхніх авіатранспорт зламався. Машу ця ситуація довела до сліз, бо ж у неї запланований перший концерт у Києві.
Та все, як ми зрозуміли, у дівчини пройшло гаразд. Вона таки встигла повернутися з відпочинку та дати свій перший офіційний сольник 17 листопада під назвою "Гучний двіж".
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Гурт "ШВИ" виступив у столичному клубі "Теплий ламповий". Стартова ціна квитків – 150 грн. З Instastories дівчини можна зробити висновок, що людей було небагато, але це лише початок. Як далі складеться співоча кар'єра дівчини – ще невідомо, однак безумовно вона викликає фурор серед громадськості.
До речі, як ви помітили, Маша активний користувач соцмереж – вона ретельно постить фото та відео високої якості. Що їй в цьому допомагає – можете дізнатись за посиланням.
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