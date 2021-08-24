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Сердючка під дощем запалила сцену Олімпійського на концерті до Дня Незалежності: відео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 серпня, 23:43
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Сьогодні на НСК "Олімпійський" проходить концерт до Дня Незалежності України
Вєрка Сердючка виступила на концерті до Дня Незалежності
Вєрка Сердючка виступила на концерті до Дня Незалежності / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні зал підспівує всім артистам, а особливо тим, хто на українській сцені стільки ж, скільки і років нашій країні. Андрій Данилко створив свого персонажа, Вєрку Сердючку, як раз в 1991 році, коли Україна стала незалежною.

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За всі роки артист встиг стати улюбленцем відразу декількох поколінь. Сьогодні Сердючка, яка раніше публічно зняла зірку з голови на сцені Atlas Weekend, запалила на "Олімпійському" з хітом Dancing Lasha Tumbai.

Концерт до Дня Незалежності, який проходить на "Олімпійському" в Києві, почався о 21:00. На заході вже встигли виступити такі знаменитості, як Ірина Білик, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій, Олег Винник, Олег Скрипка та інші.

На святковому концерті виступила Софія Ротару, яка недавно співала на "Новій хвилі" в Сочі. До слова, нещодавно Ігор Кондратюк заявив, що "Не випускав би" Софію Михайлівну на сцену концерту до Дня Незалежності України.

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Раніше ми також робили додбірку зірок, які привітали Україну з 30-річчям проголошення незалежності. Сьогодні Володимир Зеленський нагородив MONATIK званням "Заслужений артист України", ми подумали, хто ще міг отримати таке звання.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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