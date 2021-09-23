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Серебрянська назвала справжню причину розриву з Фаготом: Зіпсувала стосунки по юності

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 18:18
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43-річна українська гімнастка і олімпійська чемпіонка не часто говорить про своє особисте життя, а тим паче – минулі стосунки. У нульових її роман з Фаготом бурхливо обговорювалося в ЗМІ
Катерина Серебрянська зізналася, чому не вийшла заміж за Фагота
Катерина Серебрянська зізналася, чому не вийшла заміж за Фагота / Фото: пресслужба

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська, яка раніше розповіла, як втратила маму через рак, зізналася, чому свого часу не вийшла заміж за Олега "Фагота" Михайлюту. Одкровеннями знаменитість поділилася в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" у будні.

Невдовзі після завоювання Олімпійської медалі, Катерина покинула спортивну кар’єру. А ще майже одразу вона стала мамою. Дитину Серебрянська народила від впливового бізнесмена. За словами чемпіонки, чоловік з нею не одружився, але активно брав участь у вихованні сина. Сьогодні синові Катерини 21 рік, він навчається в Австрії, і прагне, як і його батько, стати бізнесменом.

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У якийсь час після завершення кар’єри, для журналістів, зі спортсменки Катерина перетворилась на справжню світську левицю. Тоді дізнатись деталі стосунків Серебрянської із солістом гурту "ТНМК" Олегом Михайлютою, або ж просто Фаготом, мріяли усі ЗМІ. Лише на телеканалі "Україна" Катерина чи не вперше розповідає про них.

4 роки, я вважаю, це вже сім'я за великим рахунком. Настав момент, коли один повинен був прийняти рішення, щоб йшов розвиток далі. Олег на той період, можливо, ще був неготовий. Мені, в свою чергу, не сильно хотілося чогось чекати, – поділилася на телеканалі "Україна" чемпіонка.

Фагот деякий час тримав образу на колишню кохану.

Я думаю, що в цьому я частково була неправа, тому що потрібно на уроках дітям викладати, як делікатно, акуратно припиняти відносини, напевно, я просто зробила це не зовсім коректно, – говорить Серебрянська і додає, що першою вирішила налагодити стосунки з музикантом. – Я вважаю, що не зовсім коректно повелася по відношенню до людини. Тут справа не в чоловікові і в його відносинах з жінкою. У мене був період, коли я намагалася налагодити відносини, які зіпсувала через незнання, з юності, безглуздості.

Невдовзі після розставання з Олегом несподівано для всіх Катерина фактично зникла зі світської хроніки. Як з’ясувалось, жінка переїхала до Лондона аби відпочити від прискіпливої уваги та віднайти нову себе. Спочатку Серебрянська вирішила стати натуропатом, а згодом – стала коучем зі стосунків між жінками та чоловіками.

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Саме там, далеко від батьківщини та наодинці з собою, вона розгледіла у давньому другові кохання всього свого життя. З чоловіком Катерина знайома 16 років, він бізнесмен. У шлюбі спортсменка встигла ще двічі стати мамою. 5 років тому у них із чоловіком народилась донька Марія, а рік тому – у 42 роки Серебрянська народила сина Костю.

Дивіться "Зірковий шлях" в ефірі телеканалу "Україна".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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