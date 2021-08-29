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Сергій Притула поділився рідкісним фото з дружиною. Пара відзначила шосту річницю шлюбу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 серпня, 08:38
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У 2015 році український ведущий одружився вдруге. Разом із дружиною Катериною він виховує двох дочок – Соломію і Стефанію
Сергій Притула поділився новим фото з дружиною
Сергій Притула поділився новим фото з дружиною / Фото: instagram.com/siriy_ua

Святковий день Сергій Притула, який напередодні відзначив 40-річчя, та його дружина Катерина вирішили провести екстремально – пара літала над Києвом на вертольоті. Спільною фотографією ведущий поділився в соцмережі.

6 років, політ чудовий! Продовжуємо набирати висоту, – підписав кадр Притула.

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Сергій Притула одружився вдруге 28 серпня 2015 року у львівському в РАГСі. Обраницею шоумена стала його колега Катерина Сопельник, яка працювала продюсеркою на телеканалі.

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До весілля пара не афішувала стосунки, а вже після церемонії Сергій оголосив про це публічно. Він розповів, що дуже любить Катерину, але також залишився в хороших стосунках із колишньою дружиною – Юлією Андрійчук.

Сергій Притула та його син від першого шлюбу
Сергій Притула та його син від першого шлюбу / Фото: instagram.com/siriy_ua

Остання, до речі, на момент другої весілля Притули була вагітна від іншого. Екс-чоловік залишив Катерині квартиру і усіляко їй допомагав. Тим паче, що у колишніх є спільний син Дмитро.

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Хлопчик, до речі, відмінно ладнає з другою дружиною його тата і з обранцем своєї мами. В цьому році у Притули народилася друга дочка – Стефанія.

Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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