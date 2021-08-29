Сергій Притула поділився рідкісним фото з дружиною. Пара відзначила шосту річницю шлюбу

У 2015 році український ведущий одружився вдруге. Разом із дружиною Катериною він виховує двох дочок – Соломію і Стефанію

Сергій Притула поділився новим фото з дружиною / Фото: instagram.com/siriy_ua

Святковий день Сергій Притула, який напередодні відзначив 40-річчя, та його дружина Катерина вирішили провести екстремально – пара літала над Києвом на вертольоті. Спільною фотографією ведущий поділився в соцмережі.

6 років, політ чудовий! Продовжуємо набирати висоту, – підписав кадр Притула.

Реклама

Сергій Притула одружився вдруге 28 серпня 2015 року у львівському в РАГСі. Обраницею шоумена стала його колега Катерина Сопельник, яка працювала продюсеркою на телеканалі.

Реклама

До весілля пара не афішувала стосунки, а вже після церемонії Сергій оголосив про це публічно. Він розповів, що дуже любить Катерину, але також залишився в хороших стосунках із колишньою дружиною – Юлією Андрійчук.

Сергій Притула та його син від першого шлюбу / Фото: instagram.com/siriy_ua

Остання, до речі, на момент другої весілля Притули була вагітна від іншого. Екс-чоловік залишив Катерині квартиру і усіляко їй допомагав. Тим паче, що у колишніх є спільний син Дмитро.

Реклама

Хлопчик, до речі, відмінно ладнає з другою дружиною його тата і з обранцем своєї мами. В цьому році у Притули народилася друга дочка – Стефанія.

Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:

Реклама

Ще новини на тему: