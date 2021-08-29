Сергій Притула поділився рідкісним фото з дружиною. Пара відзначила шосту річницю шлюбу

Святковий день Сергій Притула, який напередодні відзначив 40-річчя, та його дружина Катерина вирішили провести екстремально – пара літала над Києвом на вертольоті. Спільною фотографією ведущий поділився в соцмережі.
6 років, політ чудовий! Продовжуємо набирати висоту, – підписав кадр Притула.
Сергій Притула одружився вдруге 28 серпня 2015 року у львівському в РАГСі. Обраницею шоумена стала його колега Катерина Сопельник, яка працювала продюсеркою на телеканалі.
До весілля пара не афішувала стосунки, а вже після церемонії Сергій оголосив про це публічно. Він розповів, що дуже любить Катерину, але також залишився в хороших стосунках із колишньою дружиною – Юлією Андрійчук.
Остання, до речі, на момент другої весілля Притули була вагітна від іншого. Екс-чоловік залишив Катерині квартиру і усіляко їй допомагав. Тим паче, що у колишніх є спільний син Дмитро.
Хлопчик, до речі, відмінно ладнає з другою дружиною його тата і з обранцем своєї мами. В цьому році у Притули народилася друга дочка – Стефанія.
Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:
Ще новини на тему: