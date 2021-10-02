Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі

Данилко - 48!

Україна на Оскарі

Insta-розлучення

Кім та Каньє разом

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Сергій Притула привітав сина з днем народження на екстремальній висоті (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
2 жовтня, 17:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведучий разом з іменинником політав над містом і зняв це все на камеру. Сьогодні Притулі-молодшому виповнилося 13 років
Сергій Притула показав екстремальне фото зі своїм сином
Сергій Притула показав екстремальне фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/siriy_ua

Цього літа Сергй Притула відсвяткував своє 40-річчя, а також річницю шлюбу з дружиною Катериною. Сьогодні відомий телеведучий вітає сина Діму.

Притулі-молодшому виповнилося 13 років і сьогодні він разом із батьком піднявся над містом. Фотографіями з літака Сергій Притула поділився в Instagram.

Нехай настрій буде таким щодня! З днем народження, Дмитрику, – написав в пості зірковий тато.

Реклама

Реклама

Кілька кадрів ведущий також опублікував у сторіс.

Син Сергія Притули – Діма / Фото: instagram.com/stories/siriy_ua

Реклама

Дмитро Притула з'явився у шлюбі Сергія Притули та Юлії Андрійчук.

Діма Притула зі своєю мамою Юлією / Фото: instagram.com/juniorprytula

Вдруге шоумен одружився в 2015 році – його обраницею стала Катерина Сопельник. У пари народилися дві дочки – Соломія та Стефанія.

Праворуч на фото Притула тримає на руках новонароджену Стефанію / Фото: instagram.com/siriy_ua

Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час із сім'єю під час локдауну:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти