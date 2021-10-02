Сергій Притула привітав сина з днем народження на екстремальній висоті (фото)

Ведучий разом з іменинником політав над містом і зняв це все на камеру. Сьогодні Притулі-молодшому виповнилося 13 років

Сергій Притула показав екстремальне фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/siriy_ua

Цього літа Сергй Притула відсвяткував своє 40-річчя, а також річницю шлюбу з дружиною Катериною. Сьогодні відомий телеведучий вітає сина Діму.

Притулі-молодшому виповнилося 13 років і сьогодні він разом із батьком піднявся над містом. Фотографіями з літака Сергій Притула поділився в Instagram.

Нехай настрій буде таким щодня! З днем народження, Дмитрику, – написав в пості зірковий тато.

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Кілька кадрів ведущий також опублікував у сторіс.

Син Сергія Притули – Діма / Фото: instagram.com/stories/siriy_ua

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Дмитро Притула з'явився у шлюбі Сергія Притули та Юлії Андрійчук.

Діма Притула зі своєю мамою Юлією / Фото: instagram.com/juniorprytula

Вдруге шоумен одружився в 2015 році – його обраницею стала Катерина Сопельник. У пари народилися дві дочки – Соломія та Стефанія.

Праворуч на фото Притула тримає на руках новонароджену Стефанію / Фото: instagram.com/siriy_ua

Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час із сім'єю під час локдауну:

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