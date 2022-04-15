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Сергій Танчинець про концерт у метро, де практично нема чим дихати: "Люди сиділи там 20 днів" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 15:52
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Група БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступає перед українськими військовими з 2015 року
Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ під час війни виступає у бомбосховищах
Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ під час війни виступає у бомбосховищах / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець, який відіграв кілька концертів для українських бійців разом зі своїм гуртом, Златою Огнєвіч та артистами студії "Квартал 95", зізнався, що перший виступ під час війни, що почалася 24 лютого, був найнезвичнішим.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ давно хотіли провести концерт у метро, та плани будувалися ще у мирний час. В інтерв'ю Зірковому шляху в YouTube Танчинець поділився враженнями від виступу, який відбувся у нових для українців умовах.

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Ми потрапили в метро, коли люди вже знаходились 20 днів в бомбосховищах... В той момент велись ракетні обстріли і небезпека влучання в будинок, в якому ти знаходищся, була дуже велика. Тому люди спускались в метро... Це важко. Ми давали там два концерти і я відчував тиск атмосфери на собі, там приглушене світло, там малувато повітря, там підвищена вологість... Коли ти там 20 днів підряд, це важко, – згадав Сергій.

Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ наголосив, що музика українцям зараз потрібна. Це він зрозумів за реакцією людей, які перебували в укритті і потім дякували гурту, фотографувалися з музикантами і навіть плакали.

Побачивши цих людей, зігравши для них першу пісню, зробивши після концерту декілька фото, я зрозумів, що музика абсолютно на часі. Вони плакали, сміялися, дякували, насолоджувалися тим, що в них звучить жива музика. І я був вражений цією атмосферою. І це було найнезвичніше місце для виступу, – додав Танчинець.

Раніше популярний український виконавець MONATIK присвятив новий трек українським героям. Послухати пісню можна тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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