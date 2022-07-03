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Сестра-двійняшка Позитива присвятила Вєрці Сєрдючці...тату. Що з цього вийшло? (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 липня, 16:18
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Культова фраза української зірки "Геть з України, москаль некрасівий!" надихнула Єлизавету на татуювання. "Сьогодні" показує результат
Вєрці Сердючці сподобалась ідея сестри Позитива
Вєрці Сердючці сподобалась ідея сестри Позитива / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України фраза "Геть з України, москаль некрасівий" стала вірусною та набула нового звучання. До речі, її Андрій Данилко проголошував зі сцени в образі балерини Белли Куценко ще у 2004 році.

Легендарну фразу зараз використовують у піснях, в якості принту на одязі чи якихось предметах. А ось сестра музиканта Олексія Завгороднього (Позитива) вирішила з цього вислову зробити...тату!

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Єлизавета набила на стегні зображення Верки Сєрдючки, яка у костюмі балерини вигукує ''Геть з України, москаль некрасівий''. Сама зірка українського шоу-бізнесу показала відео тату в Instastories.

Очевидно, татуювання сподобалось артистці. Вона прокоментувала ролик емодзі у вигляді трьох сердечок.

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У Позитива є сестра?

Так-так, у артиста є сестра. І вони – двійнята! Звати її Ліза і вона страша за Олексія на....10 хвилин. При цьому артист вважає, що вони дуже різні як зовні, так і за характерами.

Позитив з мамою та сестрою
Позитив з мамою та сестрою

Як ділився Позитив, його сестра працює журналістом і театральним критиком у Києві. Вона також дуже творча особистість. До речі, мама Завгороднього – артистка балету, а тато працював у театрі. Тож у них вся сім'я пов'язана з творчістю.

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Позитив у дитинстві з сестрою мамою та татом
Позитив у дитинстві з сестрою мамою та татом / Фото: Скріншот із відео

Нагадаємо, у квітні Позитив розповів, що втратив батька. Музикант зізнався, що їхні стосунки були дуже напруженими. Востаннє вони нормально спілкувалися близько 15 років тому, коли Олексію було лише 17 років.

Як розповідав виконавець, за місяць до смерті батька вони з сестрою думали про те, щоб зробити перші кроки до примирення з ним. Але не встигли.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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