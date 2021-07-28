Сестра Наташі Корольової прилетіла з США в Україну: чому Ірина Поривай пропала з радарів

Ірина Поривай була найпопулярнішою артисткою на початку 90-х, але потім раптово перестала з'являтися на ТБ і давати концерти. Сестра Наташі Корольової розповіла, чому вона в ті роки поїхала в Америку

Ірина Поривай приїхала в Україну з США / Фото: ТСН, Скріншот з YouTube

Ірина Поривай була відома під псевдонімом Руся. Вона була однією з перших українських зірок, яка зібрала аншлаговий концерт в Палаці Спорту в Києві. У 1991 році артистка збирає стадіони, але потім раптово їде в Канаду, де записує альбом "Руся".

Руся брала участь у відомих музичних фестивалях, виступала на головних концертних майданчиках країни, зокрема і зі своєю сестрою – Наташею Корольовою, чоловік якої нещодавно показав миле спільне фото.

Але чому Ірина раптом зникла з усіх радарів? У сюжеті ТСН йдеться про те, що артистка виїхала спочатку в Канаду, щоб записати альбом. У 1988 році у Ірини народився син з синдромом ДЦП – вони з чоловіком сподівалися, що зможуть вилікувати дитину в Канаді. На жаль, хлопчик помер у віці 10 років.

Пізніше у Ірини вмирає батько – дівчина їде в США, в Маямі, щоб підтримати матір, яка залишилася зовсім одна. У 2004 році у Поривай народився син Матвій – хлопчикові поставили діагноз аутизм. Тоді артистка зрозуміла, що їй доведеться забути про сцену на довгі роки.

У старшого сина Матвія аутизм і як-то воно затягнулося і діти маленькі, ну куди? Треба на терапію возити, треба лікувати і все, – розповіла Ірина.

У 2006 році у Ірини народилася дочка Софія. Зараз Ірина займається допомогою українським емігрантам в США, керує хором в передмісті Маямі і навіть записує нові пісні.

Нагадаємо, мама Наташі Корольової у вишиванці захопила Мережу піснями українською мовою.