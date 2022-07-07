Сестра покійної актриси "Дизель шоу" Марини Поплавської показала листування трупи у день аварії

Також жінка розповіла деталі комунікації з керівництвом студії. І нагадала всім, з ким у родинних стосунках Євген Сморигін. У коментарях відповіли Вікторія Булітко та Стася Ровінська

Сестра Марини Поплавської показала листування акторів "Дизель Шоу" у день аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Після заяв колишнього співробітника "Дизель Шоу" Миколи Федосенкова про невиплату продюсерами проекту гонорарів у скандал втрутилася і сестра Марини Поплавської, яка загинула.

Як розповіла Людмила Поплавська, після смерті її сестри сім'я так і не змогла отримати гроші, зароблені акторкою за останні концерти

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У відповідь на слова родички учасниці "Дизель Шоу" продюсер та актор проекту Єгор Крутоголов написав пост про те, що гроші було покладено на рахунки дочок Людмили. За його словами, таке рішення їхня колега схвалила б, адже любила дівчаток як рідних дочок.

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Однак, як стверджує Людмила у своїй останній публікації у Instagram, вона попросила керівництво проекту дати спокій її неповнолітніх дітей у спокої і не втягувати їх у цю історію.

Щодо виплат за осінні концерти та зйомки, Крутоголов на своєму фб сам фактично підтвердив невиплату гонорарів. А судова справа справді існує. Вона про використання імені Марини. І цей позов не про гроші, – написала Людмила.

Крім того, сестра загиблої актриси повідомила, що про смерть Марини дізналася зі ЗМІ. За її словами, ніхто з членів команди шоу не повідомив їй це повідомлення особисто.

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Що сталося у ніч загибелі Марини Поплавської?

До своєї публікації Людмила прикріпила скріншоти листування з чату команди "Дизель шоу". Вони йдеться про фатальний день, коли загинула актриса.

Команда обговорювала, як краще їхати – одразу в ніч чи після ночівлі, вдень. Судячи з наданого скріншоту, ініціаторами нічного виїзду були Єгор Крутоголов та Євген Сморігін.

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Щодо моїх претензій до поганої організації перевезень акторів у турі 2018 року. Є скрини. Є порушення техніки безпеки та охорони праці. Хоча це в жодному разі не знімає відповідальності з водія, який явно заснув. Це спричинило трагедію, – написала Людмила.

Також жінка поділилася скріншотом, де Єгор Крутоголов написав про переживання у колективі після загибелі колеги.

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У нас у всіх є сім'ї та діти. В неї нікого. У мене таке відчуття, що вона взяла весь удар на себе, щоб ми могли жити далі... Дякую тобі, Маринко, – написав у повідомленні Крутоголов.

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Кума Сморігіна

Після провокацій та різких висловлювань на свою адресу сестра Марини Поплавської вирішила нагадати всім, з ким у близьких стосунках перебувають учасники колективу "Дизель шоу".

Можете кидати в мене каміння! Пан Сморигін, який є кумом Оксани Марченко, куми Путіна, сидіть тихенько у Болгарії і не виділяєте свої токсини у коментарях на ФБ, – заявила Людмила Поплавська.

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Реакція Булітка та Ровинської

Вікторія Булітко промовчати не змогла і заступилася за колег із гумористичного шоу. Артистка заявила, що Людмила перекрутила усі факти. Також Булітко зазначила, що досі члени трупи переказують кошти на рахунки племінниць Поплавської.

Зараз чомусь, через стільки років сестра пише неприємні речі. Не розумію, чи ми не повинні були це робити? Ми не маємо права допомагати племінницям Марини? А зараз не маємо допомагати ЗСУ, як ми зараз робимо?, – обурилася актриса.

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У наступному коментарі на те, що трапилося, відреагувала актриса і телеведуча Стася Ровінська. Донька скандальної любительки "російського світу" Сніжани Єгорової виступила проти "Дизель Шоу".

Дизель-дно! Ганьба! Сподіваюся, якнайшвидше буде справедливість! Вони не мають права вирішувати самі, щоби вони не думали про родичів, – написала Ровінська.

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Раніше Єгор Крутоголов із "Дизель шоу" прокоментував невиплату гонорару режисеру.