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Сестринське тріо: як зараз виглядають і чим займаються сестри Віри Брежнєвої

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 13:09
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Сімейство Віри Брежнєвої є доказом того, як сильно впливає генетика. Інакше ніяк не пояснити, як чотири дівчата настільки схожі друг на одну
/ Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, яка нещодавно поскандалила з Максимом Галкіним , має ще трьох сестер – старшу Галину та двійнят Анастасія та Вікторію.

Сестри не лише дуже схожі зовні, а й дружні між собою. Шанувальники неодноразово захоплювалися яка ідилія існує з-поміж них.

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Брежнєва з мамою та сестрами – instagram.com/ververa/

Галина Галушка

Галина – старша сестра Віри Брежнєвої. Нині 44-річна сестра співачки живе у Греції та рідко з'являється на світських заходах.

Галина, на відміну від зіркової сестри, веде дуже закритий від публіки спосіб життя та рідко ділиться фотографіями у своєму закритому профілі у соціальних мережах.

Сестри Віри Брежнєвої – instagram.com/ververa

Побачити Галину можна лише на спільних знімках сестер, якими ділиться Брежнєва. Хоча, через те, що дівчина живе в Європі, сестри бачаться не так часто.

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Галина Галушка крайня справа на фото – instagram.com/ververa

Анастасія та Вікторія Галушка

Анастасія та Вікторія – двійнята. Обом дівчатам зараз по 37 років. Як це часто буває серед двійнят, дівчата дуже дружні між собою і часто разом відвідують різні заходи та просто зустрічаються у сімейному колі.

Віра з Настею та Вікою – instagram.com/ververa

Анастасія Галушка Як і старша сестра Галина, теж намагається не показувати своє життя публіці. Як повідомляють ЗМІ, Настя дуже рано вийшла заміж та народила доньку.

Анастасія Галушка – instagram.com/monika_rag

Нині сестра Брежнєва живе у Києві. Декілька років тому вона знову стала мамою і народила хлопчика.

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Діти Анастасії – instagram.com/monika_rag

Вікторія Галушка вирішила не залишатися від сестри Віри і також була частою гостею світський вечірок. Дівчина спочатку працювала у престижній компанії дизайнерки Ольги Навроцької, а потім вдало вийшла заміж за шоумена Олександра Цекало.

Олександр Цекало та Вікторія Галушка були разом 10 років
Олександр Цекало та Вікторія Галушка були разом 10 років / Фото: uhd.name

У 2008 кілька одружилася і незабаром у них народилося двоє дітей. Проте, після 10 років шлюбу, Олександра застали за зрадою і подружжя подали на розлучення.

Гучне розлучення з продюсером прикувало всю увагу преси до Вікторії, але вона намагалася триматися подалі від пліток і не давала коментарів.

Сестри Брежнєвої – instagram.com/ververa

Оговтавшись після розлучення, Вікторія взяла себе в руки і знову почала з'являтися на світських заходах. Багато шанувальників відзначили, що після розлучення з Цекало сестра Віри Брежнєвої стала виглядати набагато краще .

Пізніше в Мережі з'явилася інформація про те, що Вікторія знову вирішила одружитися, але цього разу ім'я коханого вона не афішує.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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