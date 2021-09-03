Мережу розчулив знімок Ротару з рідними в Італії: Неймовірна сім'я

Син Софії Ротару вирішив поділитися спогадами про літню відпустку, яку сім'я провела в Італії

Син Софії Ротару поділився сімейними знімком / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Шанувальники Софії Ротару, яка нещодавно відзначила 74-річчя , люблять знімки співачки з її рідними . Нове фото, яке опублікував син Ротару Руслан Євдокименко у себе в Instagram не стало винятком.

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Селфі робила внучка артистки Соня. На старовинних сходах Софія Ротару сиділа в сукні-вишиванці. Поруч з нею присіла невістка Світлана, а син Руслан позував стоячи.

Мої дівчата, – підписав Руслан знімок.

Софія Ротару з сім'єю в Італії / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Шанувальники оцінили сімейний знімок Софії Ротару.

"Неймовірна сім'я"

"Улюблені, шикарні і дружні!"

"Самі чудові"

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Нещодавно і Софія Ротару ділилася фото з відпочинку в Італії. Фото у вишиванці оцінила Алла Пугачова.

Нагадаємо, днями Микола Басков зізнався, що іноді дарує співачки дорогі прикраси. Російський співак подарував Софії Ротару на день народження браслет з смарагдами і діамантами, вартість якого близько двох мільйонів рублів (728 тисяч гривень).

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Нещодавно Софії Ротару виступила на "Новій хвилі" в Сочі :

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