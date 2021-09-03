Мережу розчулив знімок Ротару з рідними в Італії: Неймовірна сім'я

Шанувальники Софії Ротару, яка нещодавно відзначила 74-річчя , люблять знімки співачки з її рідними . Нове фото, яке опублікував син Ротару Руслан Євдокименко у себе в Instagram не стало винятком.
Селфі робила внучка артистки Соня. На старовинних сходах Софія Ротару сиділа в сукні-вишиванці. Поруч з нею присіла невістка Світлана, а син Руслан позував стоячи.
Мої дівчата, – підписав Руслан знімок.
Шанувальники оцінили сімейний знімок Софії Ротару.
- "Неймовірна сім'я"
- "Улюблені, шикарні і дружні!"
- "Самі чудові"
Нещодавно і Софія Ротару ділилася фото з відпочинку в Італії. Фото у вишиванці оцінила Алла Пугачова.
Нагадаємо, днями Микола Басков зізнався, що іноді дарує співачки дорогі прикраси. Російський співак подарував Софії Ротару на день народження браслет з смарагдами і діамантами, вартість якого близько двох мільйонів рублів (728 тисяч гривень).
Нещодавно Софії Ротару виступила на "Новій хвилі" в Сочі :
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