Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Скандал з Джа

Перший вихід МакSим

Зірки сіяють

Кіно у Венеції

Весілля Моргенштерна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Мережу розчулив знімок Ротару з рідними в Італії: Неймовірна сім'я

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 11:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Син Софії Ротару вирішив поділитися спогадами про літню відпустку, яку сім'я провела в Італії
Син Софії Ротару поділився сімейними знімком
Син Софії Ротару поділився сімейними знімком / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Шанувальники Софії Ротару, яка нещодавно відзначила 74-річчя , люблять знімки співачки з її рідними . Нове фото, яке опублікував син Ротару Руслан Євдокименко у себе в Instagram не стало винятком.

Реклама

Селфі робила внучка артистки Соня. На старовинних сходах Софія Ротару сиділа в сукні-вишиванці. Поруч з нею присіла невістка Світлана, а син Руслан позував стоячи.

Мої дівчата, – підписав Руслан знімок.

Софія Ротару з сім'єю в Італії
Софія Ротару з сім'єю в Італії / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Шанувальники оцінили сімейний знімок Софії Ротару.

  • "Неймовірна сім'я"
  • "Улюблені, шикарні і дружні!"
  • "Самі чудові"

Реклама

Нещодавно і Софія Ротару ділилася фото з відпочинку в Італії. Фото у вишиванці оцінила Алла Пугачова.

Нагадаємо, днями Микола Басков зізнався, що іноді дарує співачки дорогі прикраси. Російський співак подарував Софії Ротару на день народження браслет з смарагдами і діамантами, вартість якого близько двох мільйонів рублів (728 тисяч гривень).

Реклама

Нещодавно Софії Ротару виступила на "Новій хвилі" в Сочі :

Ще новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартував Венеційський кінофестиваль
Найочікуваніші кінострічки
Дізнатися більше
Перша леді на обкладинці українського глянцю
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Цитата дня

Ми дійсно більше не співпрацюємо. Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія

Ігор Тарнопольський експродюсер Джамали
Цікаво
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти