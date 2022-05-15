Шанси на перемогу зростають! Україна лідирує у букмекерському рейтингу

Шанси Kalush Orchestra на перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2022" зростають з кожною годиною! Букмекери оголосили рекордні показники

Kalush Orchestra продовжує бути лідером у букмекерських рейтингах / Фото: Getty Images

Ще до початку фіналу "Євробачення-2022" Україна била всі рекорди на ставках букмекерів та була лідером рейтингової таблиці.

Після гучної заяви Kalush Orchestra – Help Mariupol! Help Azovstal! – У глядачів були побоювання, що шанси України на перемогу впадуть. Адже за правилами пісенного конкурсу заборонено висловлюватися про війну та політичну ситуацію у світі, але українські музиканти порушили це правило.

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Проте рейтинг представників України у букмекерській таблиці навпаки піднявся. Наразі шанси на перемогу в українських музикантів – рекордні 62%!

Скріншот – eurovisionworld.com

на другому місці в таблиці залишається Швеція з показником в 12%, а заслужену "бронзу" тримає Великобританія з 8%.

Також у п'ятірці лідерів залишаються Іспанія та Італія. Щоправда, шанси країни, що приймає "Євробачення-2022", впали до 2%.

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Крім того, виступи у фіналі змінили рейтинг та інших країн. Наприклад, Німеччина вийшла з-поміж аутсайдерів і просунулася вперед на цілих 5 позицій. Так, наприкінці букмекерського рейтингу виявилися Литва Бельгія.

Скріншот – eurovisionworld.com

Нагадаємо, що сайт "Сегодня" докладно описує все, що відбувається на фіналі "Євробачення-2022" в онлайн-трансляції.