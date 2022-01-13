Щедрий вечір 2022: ТОП-5 виконань знаменитого Щедрика

Щозими ми згадуємо безсмертний шедевр українського композитора Миколи Леонтовича – "Щедрик", який часто виконують українські зірки в період Різдвяних свят

"Щедрик" в виконанні українських зірок. / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/tina_karol

У різдвяні дні кожен хоч раз чув мелодію "Щедрика" – вона звучить у магазинах, на вулицях, у церквах і навіть у кінотеатрах. Це одна з найпопулярніших і найвідоміших мелодій! І однозначно вона буде лунати і на Старий Новий рік 2022.

Написав композицію Микола Дмитрович Леонтович – український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, освітянин. Автор широко відомих обробок українських народних пісень для хору.

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Обробка Леонтовича "Щедрик" відома у всьому світі як різдвяна колядка Carol of the Bells. Безперечно він вписав яскраву сторінку в історію української музики.

Популярну різдвяну пісню "Щедрик" виконували багато відомих артистів, які виступають у різних жанрах, завдяки чому вона улюблена поціновувачами класики, фанатами поп-музики та навіть прихильниками хеві-металу.

Щороку селебретіс переспівують культову композицію на ТБ-шоу, на сцені перед публікою та просто на відео! Пропонуємо переглянути чотири виступи артистів, які милозвучно виконали "Щедрик" у різних стилях.

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Аріна Домскі

Сопрано нового покоління інтерпретувала різдвяну колядку декілька років тому. Хоч Аріна активно гастролює у Європі та Азії, однак вона відмовилась від англомовного варіанту пісні і записала її українською, щоб якомога більше людей дізнались про те, що твір належить видатному українцеві.

NK

Раніше співачка записала цілий альбом музичних композицій на Різдво під назвою Xmas with NK. Однією з них стала мелодія "Щедрик".

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Тіна Кароль

Артистка заспівала щедрівку разом із дитячим хором у проєкті "Різдвяна історія". До речі, номер на "Щедрика" було знято в атмосферних інтер'єрах на тлі давніх фресок і мозаїк Софійського собору.

Злата Огнєвіч

Співачка та головная героїня реаліті "Холостячка-2" також вирішила не відставати від різдвяних трендів і також переспівала "Щедрика" у своєму стилі.

ONUKA

Гурт зіграв "Щедрика" у львівському аеропорту. Такий виступ музикантів у терміналі летовища ім. Данила Галицького став різдвяним привітанням від артистів для прихильників.

Також пропонуємо вам переглянути українські посівалки на Старий Новий рік 2022. Дивіться у матеріалі, вірші для дітей та дорослих.