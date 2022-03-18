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Шок! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися

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18 березня, 19:17
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Найвідоміша і найміцніша пара українського шоу-бізнесу шокувала своїх шанувальників новиною – подружжя офіційно розірвало стосунки
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес більше не разом. Такою новиною пара шокувала своїх шанувальників у Instagram .

Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине...вони просто тепер не разом, – повідомили Надя та Вова фанатам.

Що спричинило розрив Дорофєєвої та Дантеса вони поки не повідомляють, але кажуть, що зв'язок між ними не обірвався.

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За словами колишнього подружжя, вони залишаються в добрих стосунках і, як і раніше, будуть один одного близькими людьми. Однак, як подружжя, вони більше не існують.

Новина доповнюється...

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