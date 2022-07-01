Шон Пенн отримав подарунок від Колі Сєрги на блокпості (фото)

Голлівудський актор вже втретє приїжджає до України. Де зустрівся Пенн з музикантом та що Сєрга йому вручив – дізнайтесь у матеріалі

Шон Пенн зустрівся із Колею Сєргою в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Не лише словом, а ділом чимало зарубіжних зірок підтримують нашу країну у війні проти рашисткої навали. Серед них й 61-річний Шон Пенн. Актор застав повномасштабну війну....в Україні! В лютому він приїжджав знімати документальний фільм про війну на сході України. 28 лютого лауреат премії "Оскар" разом із знімальною групою поїхали за кордон.

В червні він знову приїхав до нашої держави. Шон Пенн завітав в Офіс президента, де поговорив з Володимиром Зеленським про Бучу та Ірпінь.

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Під час перебування у Києві зірка Голлівуду зустрівся з Колею Сєргою. Сам музикант зараз служить на Одещині, однак днями він приїжджав до столиці.

Сєрга вручив Шонну картину, яку актор придбав з благодійного проєкту Vony Razom – "333". Зазначимо, це виставка, місія якої – зібрати на мобільні госпіталі для реабілітації українських захисників.

Шон Пенн отримав картину від Колі Сєрги

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Шон Пенн з картиною

Неймовірно, але правда! Тепер наша особлива картина в колекції легендарного Шона Пенна, – підписали кадри організатори виставки в Instagram.

Скриншот Instastories

Коля Сєрга також поділився знімками з кінозіркою у себе на сторінці.

Скриншот Instastories

Витвір мистецтва потрапив до рук справжнього поціновувача, – підписав знімок артист.

До речі, один з учасників арт-дуету "Вони Разом", Павло проєкту повідомив у себе в stories, що кадри зроблені на блокпості!

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Скриншот Instastories

Не будемо говорити на якому (блокпості, – Ред.). Але, якщо ТрО, які тоді нас не хотіли розуміти, м'яко кажучи, якщо ви це побачите знайте, що то були не пусті слова від нас. А ті, хто не пустив нас, не повіривши – я ж казав, що ви робите помилку!, – розповів про неприємну ситуацію Павло.

А учасниця Ірина додала, що їх тоді вигнали з погрозами, не давши змоги нічого пояснити.

Нагадаємо, в березні Шон Пенн приїжджав на Львівщину, щоб допомагати українським біженцям.

Також Шон Пенн активно допомагав українським біженцям, які опинилися в Польщі.