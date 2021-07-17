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Жарт, піар-хід чи контракт: три версії розлучення Мішиної та Еллерта від шанувальників

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 липня, 09:50
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Шанувальники пари бурхливо обговорюють розставання закоханих у соцмережах. Ми зібрали три найяскравіші версії, що пояснюють, чому Ксенія і Олександр більше не пара
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися - шанувальники припустили, чому так сталося
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися - шанувальники припустили, чому так сталося / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У п'ятницю, 16 липня, Ксенія Мішина шокувала цілу армію своїх шанувальників , Заявивши, що розлучилася з Олександром Еллерт.

Пара була разом протягом 10 місяців, після того, як молоді люди познайомилися на одному з популярних романтичних реаліті. Фанати пари в шоці, адже всі були впевнені, що Ксенія і Олександр в результаті одружаться.

І якщо Ксенія в своїй публікації в Instagram відключила опцію коментарів, то Олександр Еллерт, який у відповідь на її пост розмістив скріншот з Вікіпедії з визначенням слова "драма", залишив можливість коментувати його публікацію.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники розділилися на три табори: перші думають, що все це жарт або піар-хід, другі впевнені, що кілька або реально розлучилася, або одружилася, а треті пишуть, що Ксенія і Олександр і зовсім не були парою, а їх пов'язував тільки контракт.

версія №1

Ось що пише перша група фанатів:

  • Я сподівалася, що це жарт.
  • Чорний піар.
  • Я думаю, що це піар-хід, любові.
  • Будь ласка, нехай це буде жарт.
  • Це все для хайпа? 100%. Чого тільки не придумають.
  • Та прикол це, швидше за все. Навряд чи розійшлися. Втім, це вже справа Ксюши і Саші.

Скріншот: Instagram

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

В тренді

версія №2

А ось, які коментарі залишають інші шанувальники. Деякі чомусь впевнені, що кілька не розлучилася, а навпаки зіграла весілля.

  • Чому це рік розставань якихось? Все просто показують щастя на публіку, а потім ти просто падаєш в осад від того, що вони розлучаються! Що за обман кругом. Нехай все буде добре.
  • Я не вірю, не може бути. Начебто вчора Сторіс були разом, так? А сьогодні вже все, кінець? Як?
  • Я, звичайно, сподіваюся, що ми вас зустрінемо як чоловіка і дружину.
  • Швидше за все, ви вже не кілька, а чоловік і дружина.

Скріншот: Instagram

версія №3

А ось і третя група фанатів, які впевнені, що роман пари був фейком і "за контрактом":

  • Закінчився останній сезон "Холостячки" з Ксенією Мішиной, і з ним закінчився контракт з СТБ, але, мушу зізнатися, "Оскара" їм обом прекрасна гра, браво!
  • Контракт закінчився.
  • Все-таки правду ви про контракт говорили. Актори прекрасні. Оскар!

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото , Обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах, тому ніхто не підозрював, що в стосунках пари почався розлад.

Дивіться відеосюжет про найскандальніших зіркових розлучення:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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