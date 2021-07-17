Жарт, піар-хід чи контракт: три версії розлучення Мішиної та Еллерта від шанувальників

У п'ятницю, 16 липня, Ксенія Мішина шокувала цілу армію своїх шанувальників , Заявивши, що розлучилася з Олександром Еллерт.
Пара була разом протягом 10 місяців, після того, як молоді люди познайомилися на одному з популярних романтичних реаліті. Фанати пари в шоці, адже всі були впевнені, що Ксенія і Олександр в результаті одружаться.
І якщо Ксенія в своїй публікації в Instagram відключила опцію коментарів, то Олександр Еллерт, який у відповідь на її пост розмістив скріншот з Вікіпедії з визначенням слова "драма", залишив можливість коментувати його публікацію.
Шанувальники розділилися на три табори: перші думають, що все це жарт або піар-хід, другі впевнені, що кілька або реально розлучилася, або одружилася, а треті пишуть, що Ксенія і Олександр і зовсім не були парою, а їх пов'язував тільки контракт.
версія №1
Ось що пише перша група фанатів:
- Я сподівалася, що це жарт.
- Чорний піар.
- Я думаю, що це піар-хід, любові.
- Будь ласка, нехай це буде жарт.
- Це все для хайпа? 100%. Чого тільки не придумають.
- Та прикол це, швидше за все. Навряд чи розійшлися. Втім, це вже справа Ксюши і Саші.
версія №2
А ось, які коментарі залишають інші шанувальники. Деякі чомусь впевнені, що кілька не розлучилася, а навпаки зіграла весілля.
- Чому це рік розставань якихось? Все просто показують щастя на публіку, а потім ти просто падаєш в осад від того, що вони розлучаються! Що за обман кругом. Нехай все буде добре.
- Я не вірю, не може бути. Начебто вчора Сторіс були разом, так? А сьогодні вже все, кінець? Як?
- Я, звичайно, сподіваюся, що ми вас зустрінемо як чоловіка і дружину.
- Швидше за все, ви вже не кілька, а чоловік і дружина.
версія №3
А ось і третя група фанатів, які впевнені, що роман пари був фейком і "за контрактом":
- Закінчився останній сезон "Холостячки" з Ксенією Мішиной, і з ним закінчився контракт з СТБ, але, мушу зізнатися, "Оскара" їм обом прекрасна гра, браво!
- Контракт закінчився.
- Все-таки правду ви про контракт говорили. Актори прекрасні. Оскар!
Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото , Обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах, тому ніхто не підозрював, що в стосунках пари почався розлад.
Дивіться відеосюжет про найскандальніших зіркових розлучення: