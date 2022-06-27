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Сирени ледь не зірвали довгоочікувану подію для Лілії Ребрик. Телеведуча не стримала сліз

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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27 червня, 17:38
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Через повітряну тривогу зірці програми "Ранок з Україною" довелося понервувати. Чи встигла Ребрик повернутися додому до комендантської години? Таяка це була подія – "Сьогодні" розкаже.
Повітряна тривога змусила понервувати Лілію Ребрик
Повітряна тривога змусила понервувати Лілію Ребрик / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші місяці від початку вторгнення російської армії до України, культурне життя було на паузі. Театри, концертні майданчики, музеї та інші улюбленні локації зачинили свої двері. Але зараз українцям вкрай важливо бути здоровими не тільки фізично, але й емоційно. Щоб бути ще сильнішими у боротьбі з окупантами.

Нещодавно, Вєрка Сердючка запалила на концерті у київському метро разом із грузинською співачкою Ніно Катамадзе. А зараз зірки театру та кіно запалюють публіку. Так, вихідними вперше за 4 місяця на сцену вийшла Лілія Ребрик.

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Ведуча програми "Ранок з Україною", актриса Лілія Ребрик
Ведуча програми "Ранок з Україною", актриса Лілія Ребрик

Ведуча "Ранку з Україною" на каналі "Україна" зіграла у виставі "Любити чи убити", поставленою за п’єсою Робера Тома "Вісім жінок".

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Ребрик тішилася з колегами, ось нарешті, дочекалися. Але…

Щойно ми почали грати виставу, як пролунали сирени. У такому разі виставу зупиняють, щоб і глядачі, і артисти могли спуститися в бомбосховище. А потім починають з того місця, де зупинились, – розповіла Ребрик.

Повітряна тривога тривала майже півтора години. Але зірвати культурний вечір в рашистів не вийшло.

Ми таки зіграли виставу, встигли до комендантської години. Я наплакалась, занурилась в атмосферу театру, скучила неймовірно! Дякуємо всім глядачам, які прийшли і були з нами до фіналу, – згадує ведуча каналу "Україна".

Лілія Ребрик на сцені "Молодого театру"
Лілія Ребрик на сцені "Молодого театру"

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Минулі вихідні видалися непростими для киян та гостей столиці. Ми розповідали, як знаменитості відреагували на ракетний обстріл центрального району Києва.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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