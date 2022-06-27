Сирени ледь не зірвали довгоочікувану подію для Лілії Ребрик. Телеведуча не стримала сліз

Через повітряну тривогу зірці програми "Ранок з Україною" довелося понервувати. Чи встигла Ребрик повернутися додому до комендантської години? Таяка це була подія – "Сьогодні" розкаже.

Повітряна тривога змусила понервувати Лілію Ребрик / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші місяці від початку вторгнення російської армії до України, культурне життя було на паузі. Театри, концертні майданчики, музеї та інші улюбленні локації зачинили свої двері. Але зараз українцям вкрай важливо бути здоровими не тільки фізично, але й емоційно. Щоб бути ще сильнішими у боротьбі з окупантами.

Нещодавно, Вєрка Сердючка запалила на концерті у київському метро разом із грузинською співачкою Ніно Катамадзе. А зараз зірки театру та кіно запалюють публіку. Так, вихідними вперше за 4 місяця на сцену вийшла Лілія Ребрик.

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Ведуча програми "Ранок з Україною", актриса Лілія Ребрик

Ведуча "Ранку з Україною" на каналі "Україна" зіграла у виставі "Любити чи убити", поставленою за п’єсою Робера Тома "Вісім жінок".

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Ребрик тішилася з колегами, ось нарешті, дочекалися. Але…

Щойно ми почали грати виставу, як пролунали сирени. У такому разі виставу зупиняють, щоб і глядачі, і артисти могли спуститися в бомбосховище. А потім починають з того місця, де зупинились, – розповіла Ребрик.

Повітряна тривога тривала майже півтора години. Але зірвати культурний вечір в рашистів не вийшло.

Ми таки зіграли виставу, встигли до комендантської години. Я наплакалась, занурилась в атмосферу театру, скучила неймовірно! Дякуємо всім глядачам, які прийшли і були з нами до фіналу, – згадує ведуча каналу "Україна".

Лілія Ребрик на сцені "Молодого театру"

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