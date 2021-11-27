Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? ⚽ Минай - Динамо: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Скандал на гіпершоу "Маска": правда про стосунки DZIDZIO та Олі Цибульської

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 09:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не лише зіркові детективи дізнаються про подробиці з життя загадкових масок. Учасники теж стежать за новинами про журі та готові розповісти таємниці зіркової четвірки
Скандал розкриє подробиці про DZIDZIO
Скандал розкриє подробиці про DZIDZIO / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вже завтра, 27 листопада, о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать шостий випуск найзагадковішого шоу сучасності "МАСКА". З кожним ефіром дивовижні учасники піднімають градус напруги і пристрастей серед зіркових детективів дедалі вище. Але цього разу найепатажніша героїня проекту створить справжній скандал на шоу "МАСКА". Як відреагують на слова детективи?

Витончена та граціозна маска Скандал добре розуміється на сенсаціях і провокаціях. Вона не боїться дорікати зірковим детективам та гостро відповідати на їхні запитання. Але у шостому випуску гіпершоу "МАСКА" вона торкнеться дуже гарячої теми . Звичайно, Скандал – це ж її ім'я.

Реклама

"Люблю плітки! А як інакше? До речі, ходять чутки, що DZIDZIO і Цибульська – не просто куми, а коханці!" – Заявить Скандал в ефірі каналу "Україна".

Такий вислів роздратує DZIDZIO та спровокує гарячу дискусію за столом зіркових детективів.

"А я про це знала!" – вигукне Оля Полякова.

Але апелювати їй візьметься NK | Настя Каменських , мовляв, у Олі Цибульської є і чоловік, і дитина . Однак Полякову ці факти не припинять, вона має пояснення всім цим твердженням.

"Хтось хоч раз бачив цього чоловіка? Це твоя дитина, всі у шоу-бізнесі це знають, – звернеться до DZIDZIO Оля. – Він же був одружений, тому треба було це приховувати. А я переказую те, що кажуть люди".

А що ж відповість на ці закиди сам DZIDZIO? І якими ще шокуючими заявами вразить усіх суперечливий Скандал?

Реклама

Також у шостому випуску грандіозного шоу "МАСКА" перед глядачами виступлять ще четверо дивовижних учасників групи Б.

Детективи дізнаються про таємницю білого Тигра
Детективи дізнаються про таємницю білого Тигра / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Які скелети приховує у своїй шафі фантастичний білий тигр ? Через що одинак Мухомор Чи стане причиною сварки між зірковими детективами? Яке відверте визнання зробить NK Настя Каменських після виступу веселого Джміля? І чим романтична Горила торкнеться Олега Винника до сліз ?

Реклама

Настя Каменських зробить визнання після виступу Джміля
Настя Каменських зробить визнання після виступу Джміля / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "МАСКА" цієї суботи, 27 листопада, о 21:00 на каналі "Україна".

Читай інші новини про шоу "Маска":

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти