Скандал на гіпершоу "Маска": правда про стосунки DZIDZIO та Олі Цибульської

Не лише зіркові детективи дізнаються про подробиці з життя загадкових масок. Учасники теж стежать за новинами про журі та готові розповісти таємниці зіркової четвірки

Скандал розкриє подробиці про DZIDZIO / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вже завтра, 27 листопада, о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать шостий випуск найзагадковішого шоу сучасності "МАСКА". З кожним ефіром дивовижні учасники піднімають градус напруги і пристрастей серед зіркових детективів дедалі вище. Але цього разу найепатажніша героїня проекту створить справжній скандал на шоу "МАСКА". Як відреагують на слова детективи?

Витончена та граціозна маска Скандал добре розуміється на сенсаціях і провокаціях. Вона не боїться дорікати зірковим детективам та гостро відповідати на їхні запитання. Але у шостому випуску гіпершоу "МАСКА" вона торкнеться дуже гарячої теми . Звичайно, Скандал – це ж її ім'я.

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"Люблю плітки! А як інакше? До речі, ходять чутки, що DZIDZIO і Цибульська – не просто куми, а коханці!" – Заявить Скандал в ефірі каналу "Україна".

Такий вислів роздратує DZIDZIO та спровокує гарячу дискусію за столом зіркових детективів.

"А я про це знала!" – вигукне Оля Полякова.

Але апелювати їй візьметься NK | Настя Каменських , мовляв, у Олі Цибульської є і чоловік, і дитина . Однак Полякову ці факти не припинять, вона має пояснення всім цим твердженням.

"Хтось хоч раз бачив цього чоловіка? Це твоя дитина, всі у шоу-бізнесі це знають, – звернеться до DZIDZIO Оля. – Він же був одружений, тому треба було це приховувати. А я переказую те, що кажуть люди".

А що ж відповість на ці закиди сам DZIDZIO? І якими ще шокуючими заявами вразить усіх суперечливий Скандал?

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Також у шостому випуску грандіозного шоу "МАСКА" перед глядачами виступлять ще четверо дивовижних учасників групи Б.

Детективи дізнаються про таємницю білого Тигра / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Які скелети приховує у своїй шафі фантастичний білий тигр ? Через що одинак Мухомор Чи стане причиною сварки між зірковими детективами? Яке відверте визнання зробить NK Настя Каменських після виступу веселого Джміля? І чим романтична Горила торкнеться Олега Винника до сліз ?

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Настя Каменських зробить визнання після виступу Джміля / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "МАСКА" цієї суботи, 27 листопада, о 21:00 на каналі "Україна".

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