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Скандал на Нацвідборі: ERIA запевняє, що не звинувачувала організаторів у корупції – хто підставив співачку?

Ексклюзив
Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 18:46
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Співачка ERIA дала ексклюзивний коментар у зв'язку із ситуацією
У ситуації, що відбулась, як виявилось, замішані інші люди
У ситуації, що відбулась, як виявилось, замішані інші люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

За останню добу в українському шоу-бізнесі стало більше на один скандал. Зараз у центрі уваги співачка ERIA.

Нагадаємо, після того, як співачка ERIA не увійшла до довгого списку учасників "Нацвідбору" на "Євробачення", на Facebook-сторінці Wiwibloggs ERIA з'явився коментар від її імені, в якому був натяк на корупцію на Нацвідборі.

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скріншот з Facebook

Немає продюсера, немає великих грошей, щоби дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна",

– такими були слова артистки.

Звичайно ж, подібне висловлювання викликало шалений резонанс у суспільстві. Нещодавно з'явився офіційний коментар "Суспільного" на сайті КП в Україні Вони заперечують корупцію в рамках конкурсу.

Громадський мовник є гарантом чесного та відкритого відбору. Заявки приймали від усіх бажаючих представити Україну на міжнародній сцені "Євробачення". Довгий список був сформований з 284 заявок, що надійшли до Суспільного мовника. Зрозуміло, що у кожному конкурсі завжди незадоволені результатами, але неприпустимо, що деякі артисти намагаються привернути до себе увагу безпідставними звинуваченнями та скандалами.

Співачка ERIA дала ексклюзивней коментар "Сьогодні"
Співачка ERIA дала ексклюзивней коментар "Сьогодні" / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

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Зважаючи на ситуацію, "Сьогодні" звернулися до співачки за коментарем, щоб почути і її позицію. У результаті Ірина розповіла наступне:

Я від вас почула про це (про звинувачення у корупції – прим.ред.) вперше. Що було таке повідомлення від імені групи і навіть є на нього відповідь. Доступ до облікового запису є ще у менеджера, який допомагає мені вести сторінку. Він підтвердив, що це його повідомлення і його особиста думка. Я цю думку не поділяю. Про таке повідомлення була не в курсі.

Отже, менеджер артистки необережним та суб'єктивним коментарем "підставив" ERIA.

Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації.

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Нагадаємо, цього року фінал Національного відбору відбудеться 12 лютого.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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