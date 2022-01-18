Скандал на Нацвідборі: ERIA запевняє, що не звинувачувала організаторів у корупції – хто підставив співачку?

Співачка ERIA дала ексклюзивний коментар у зв'язку із ситуацією

У ситуації, що відбулась, як виявилось, замішані інші люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

За останню добу в українському шоу-бізнесі стало більше на один скандал. Зараз у центрі уваги співачка ERIA.

Нагадаємо, після того, як співачка ERIA не увійшла до довгого списку учасників "Нацвідбору" на "Євробачення", на Facebook-сторінці Wiwibloggs ERIA з'явився коментар від її імені, в якому був натяк на корупцію на Нацвідборі.

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скріншот з Facebook

Немає продюсера, немає великих грошей, щоби дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна",

– такими були слова артистки.

Звичайно ж, подібне висловлювання викликало шалений резонанс у суспільстві. Нещодавно з'явився офіційний коментар "Суспільного" на сайті КП в Україні Вони заперечують корупцію в рамках конкурсу.

Громадський мовник є гарантом чесного та відкритого відбору. Заявки приймали від усіх бажаючих представити Україну на міжнародній сцені "Євробачення". Довгий список був сформований з 284 заявок, що надійшли до Суспільного мовника. Зрозуміло, що у кожному конкурсі завжди незадоволені результатами, але неприпустимо, що деякі артисти намагаються привернути до себе увагу безпідставними звинуваченнями та скандалами.

Співачка ERIA дала ексклюзивней коментар "Сьогодні" / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

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Зважаючи на ситуацію, "Сьогодні" звернулися до співачки за коментарем, щоб почути і її позицію. У результаті Ірина розповіла наступне:

Я від вас почула про це (про звинувачення у корупції – прим.ред.) вперше. Що було таке повідомлення від імені групи і навіть є на нього відповідь. Доступ до облікового запису є ще у менеджера, який допомагає мені вести сторінку. Він підтвердив, що це його повідомлення і його особиста думка. Я цю думку не поділяю. Про таке повідомлення була не в курсі.

Отже, менеджер артистки необережним та суб'єктивним коментарем "підставив" ERIA.

Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації.

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Нагадаємо, цього року фінал Національного відбору відбудеться 12 лютого.