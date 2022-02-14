Скандал на Нацвідборі: найголовніше з прес-конференції Суспільного

На прес-конференції пояснили плутанину з результатами голосування, зміну порядкового номера KALUSH за добу до ефіру та пояснили, чому не готові підписати договір з Аліною Паш

Головні момент прес-конференції Суспільного з приводу Нацвідбору / Фото: instagram.com/alinapash, скріншот, "Сегодня"

Сьогодні, 14 лютого, Громадський мовник провів прес-конференцію з метою пояснити усі спірні моменти, що виникли на Національному відборі "Євробачення-2022".

Журналіст сайту "Сьогодні" побував на прес-конференції і вже встиг поцікавитись, хто, крім Тимура Мірошниченка, знав результати голосування глядачів до їхнього оголошення.



Також коротко описуємо інші підсумки прес-конференції "Суспільного" щодо скандалу на Нацвідборі:

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Громадський мовник надіслав запит до Держприкордонслужби з проханням перевірити довідку Аліни Паш про в'їзд до Криму з території України.

Поки що Суспільне не готове підписувати договір з Аліною.

Ярослав Лодигн, голова оргкомітету Нацвідбору, вибачився перед гуртом KALUSH, через те, що в ефірі назвав їх "людьми з гір".

Варіант того, що цього року Україна не братиме участі у Нацвідборі, є. Це станеться, якщо Європейська мовна спілка знайде політичний інтерес у Нацвідборі.

Змінити порядковий номер виступу KALUSH на Нацвідборі за добу до ефіру було ініціативою режисера-постановника.

Той факт, що деяким глядачам не зараховували їхні SMS-голоси за гурт KALUSH – проблема мобільних операторів. "Суспільне" з цього питання до операторів не зверталося.

Прес-конференція "Суспільного" щодо скандалів на Нацвідборі / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

У чому суть скандалу?

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Раніше у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що Аліна відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015-му, а також відвідувала Москву у 2017 році. Цей момент збентежив українців. Але це не все.

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Під час оголошення результатів глядацького голосування у фіналі Нацвідбору відбулася плутанина: ведучий Тимур Мірошниченко спочатку назвав одні бали, пізніше вибачився, заявивши, що помилився, і озвучив зовсім інші бали учасників. При цьому турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла та не з'явилася. Ведучим та членам журі довелося рахувати підсумкові бали учасників на листочку.

Пізніше гурт KALUSH, який переміг у глядацькому голосуванні, але в підсумку посів друге місце на Нацвідборі, звинуватив організаторів у фальшуванні результатів – нібито результати було сфабриковано заради перемоги Паш.

Аліна Паш надала документ, згідно з яким вона відвідувала Крим із території України. Проте пізніше з'явилася інформація, що вона підробила документ. Суспільне перевірить це. Якщо виявиться, що Паш обдурила Суспільного мовника, буде обрано іншого представника України на "Євробаченні-2022".