Скандал з Ахеджаковою: чи правда вона допомогла українській армії та покинула Росію?

У Мережі обговорюють свіжі новини, що Лія Ахеджакова фінансово допомогла українській армії і залишила Росію

Лія Ахеджакова завжди підтримувала Україну / Фото: скріншот

Знаменита російська актриса Лія Ахеджакова завжди підтримувала Україну. Вона не раз критикувала путінський режим і намагалася морально підтримувати українців у найскладніші часи. Після вторгнення Росії в Україну з'явилася інформація про те, що Ахеджакова вирішила допомогти українській армії і перевела на її рахунок 10 тисяч доларів.

Про це акторка написала в Instagram.

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скриншот з інстаграму Лії Ахеджакової

Звісно ж, новина спричинила ефект бомби. Захоплені українці дуже вдячні зірці за допомогу.

Після повідомлення з'явилася інформація від Генпрокуратури РФ, що Лії Ахеджаковій загрожує покарання за це: її можуть визнати зрадником і навіть засудити до 20 років ув'язнення.

Надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародної чи іноземної організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (державна зрада), – йдеться у заяві.

Але пізніше у кількох ТГ-каналах, зокрема Varlamov News, з'явилася інформація про те, що фінансова допомога Ахеджакової – фейк.

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А сторінку, на якій публікували повідомлення, видалено.

скриншот з інстаграму Лії Ахеджакової

Яка ситуація насправді, поки що неясно, але ми продовжуємо стежити за розвитком подій.

Тим часом співачка Марічка Яремчук звернулася до росіян, щоб вони отямилися і почали протестувати проти війни.