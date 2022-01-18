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Скандал з ERIA на Нацвідборі на "Євробачення": що треба знати про ситуацію

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 18:02
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Співачка ERIA опинилася у центрі уваги, не потрапивши у лонг-лист Нацвідбору на "Євробачення", а також натякнувши про корупцію
Співачка ERIA опинилася в центрі скандалу у зв'язку зі своїм коментарем в соцмережах
Співачка ERIA опинилася в центрі скандалу у зв'язку зі своїм коментарем в соцмережах / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

Підготовка України до "Євробачення"-2022 у розпалі. Вчора було озвучено лонг-лист учасників Нацвідбору . Це 27 чоловік, серед яких не виявилося відомої співачки ERIA, ім'я якої зараз згадується у численних публікаціях.

ERIA: суть скандалу на Нацвідборі на "Євробачення"-2022

Нагадаємо, для участі в Нацвідборі було отримано 284 заявки від молодих та перспективних музикантів. У результаті Суспільний мовник оприлюднив лонг-лист із 27 чоловік, серед яких не виявилося ERIA, яка подавалася з піснею MAVKA. Артистка, чиє справжнє ім'я Ірина Бояркіна (Василенко), у соцмережах подякувала фанатам за підтримку.

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А на Фейсбук-сторінці Wiwibloggs натякнула на корупцію у Нацвідборі.

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Немає продюсера, немає великих грошей, щоби дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна",

- написала ERIA у коментарях у Facebook.

Також ERIA відповіла в Instagram, що не знає, чому пісня MAVKA не потрапила у лонг-лист. За словами співачки, із нею ніхто не зв'язувався після оголошення списку для Нацвідбору.

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Нагадаємо, артистка у 2018 році вже пробувала свої сили у Нацвідборі, виступаючи тоді у складі проекту VILNA із піснею Forest Song. Тоді артистам дісталося п'яте місце.

На цей раз артистка брала участь у конкурсі з піснею MAVKA. Інтерес до композиції зараз лише зростає.

"Сьогодні" звернулися за коментарем до співачки у зв'язку із ситуацією. Не пропустіть наступні оновлення.

Нагадаємо, до фіналу Нацвідбору пройде 8 артистів. Їхні імена оголосять до 24 січня, а сам фінал (без півфіналів цього року) пройде 12 лютого. Переможець представлятиме Україну на "Євробаченні"-2022 у Турині.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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