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Скандал через антихристиянський виступ Batushka в Тернополі: відповідь організаторів фестивалю

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 серпня, 16:46
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З 28 липня по 1 серпня в Тернополі пройшов щорічний фестиваль Faine Misto. За ці дні там відбулося чимало резонансних подій, одним з яких став виступ польського гурту
Batushka на фестивалі Faine Misto
Batushka на фестивалі Faine Misto / Фото: Instagram: fainemistofest

Кілька днів тому на сцену фестивалю "Файне місто" вийшов російський гурт, який під овації українців і кричалку "Путін х**ло" заспівав хіт про президента РФ. А 31 липня там виступив польський блек-метал гурт Batushka ("Батюшка"), номер якого назвали "богохульством". Артистів звинуватили в зловживанні елементами церковних обрядів. Тепер же організатори фестивалю прокоментували скандальну ситуацію.

Через що виник скандал з гуртом Batushka?

У своєму виступі польські артисти використовували ряси, схожі на ті, що носять священники, ікону Божої Матері, свічники та навіть труну. У гурту є два альбоми з назвами "Літургія" і "Панахида".

Після того як користувачі Мережі негативно відреагували на виступ Batushka і назвали цей номер богохульством, на офіційній сторінці фестивалю "Файне місто" видалили пости з їхніми фото. Незабаром відреагував і мер Тернополя.

Навколо виступу гурту Batushka в Тернополі розгорівся скандал
Навколо виступу гурту Batushka в Тернополі розгорівся скандал / Фото: acebook.com/MariyaTsyaputa

Реакція мера Тернополя Сергія Надала

Сергій Надал пригрозив закрити фестиваль "Файне місто" і заявив, що він проти будь-яких антихристиянських заходів в місті.

І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю "Файне місто", буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль "Файне місто" без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії , або не проводитимуть його взагалі. Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії, – написав мер Тернополя в Facebook.

Гурт Batushka ("Батюшка") на фестивалі "Файне Місто"
Гурт Batushka ("Батюшка") на фестивалі "Файне Місто" / Фото: fainemisto.com.ua

Відповідь організаторів фестивалю "Файне місто"

Виданню "24 канал" організатори повідомили, що не ставили за мету образити почуття вірян, запрошуючи гурт Batushka. Команда фестивалю навпаки прагнула створити комфортну і вільну атмосферу для всіх.

У музиці, як і в кіно або театральному мистецтві є різні жанри: містика, жахи, мелодрама, комедія, вестерн... На фестивалі "Файне місто" також є сцени для абсолютно різних жанрів, і відвідувачі, купуючи квиток, обирають сцену і артистів , які їм до душі. Власне виступ гурту "Батюшка" ми розцінюємо як жанр "містика", на який зібралося чимало відвідувачів, як з України так і з-за кордону, – повідомили організатори фестивалю.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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