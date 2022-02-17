Скандальна Аліна Паш засвітилася з Insta-фільтром від фанатки Путіна Вікторії Боні

Виконавиця Аліна Паш відмовилася представляти Україну на Євробаченні в Турині, але метушня навколо співачки не вщухає.
Нагадаємо, що молоду артистку зараз звинувачують у незаконному відвідуванні окупованого Криму, адже довідка про перетин кордону з боку України виявилася фальшивою. Наразі йдуть активні розгляди та з'ясування обставин.
За кілька днів на Паш обрушилася величезна хвиля критики та хейту. Користувачів соціальних мереж все частіше намагаються підловити Аліна на черговому курйозі і, варто зазначити, їм вдається.
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Так, у своєму Instagram-акаунті виконавиця опублікувала "сторіс" з маскою від російської телеведучої Вікторії Боні.
Користувачів обурило, що українська виконавиця користується фільтрами від затятої прихильниці політики Путіна. Вікторія Боня неодноразово висловлювалася на підтримку президента РФ, а у 2017 навіть придбала собі купальник із його портретом чим хвалилася в Instagram .
Як ми вже писали, це не єдиний скандал, у який примудрилася потрапити переможниця Національного відбору. Усі "ляпи" та курйози української артистки Аліни Паш ми зібрали у одному матеріалі.