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Скандальна Аліна Паш засвітилася з Insta-фільтром від фанатки Путіна Вікторії Боні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 14:00
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Після Національного відбору персона Аліни Паш потрапила під пильне спостереження журналістів та користувачів Мережі. Так переможницю Нацвідбору впіймали ще на одному курйозі
Аліна Паш засвітилася з фільтрами від Вікторії Боні
Аліна Паш засвітилася з фільтрами від Вікторії Боні / Фото: instagram.com/alinapash

Виконавиця Аліна Паш відмовилася представляти Україну на Євробаченні в Турині, але метушня навколо співачки не вщухає.

Нагадаємо, що молоду артистку зараз звинувачують у незаконному відвідуванні окупованого Криму, адже довідка про перетин кордону з боку України виявилася фальшивою. Наразі йдуть активні розгляди та з'ясування обставин.

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За кілька днів на Паш обрушилася величезна хвиля критики та хейту. Користувачів соціальних мереж все частіше намагаються підловити Аліна на черговому курйозі і, варто зазначити, їм вдається.

Скріншот – Facebook

Так, у своєму Instagram-акаунті виконавиця опублікувала "сторіс" з маскою від російської телеведучої Вікторії Боні.

Скріншот – instagram.com/alinapash/

Користувачів обурило, що українська виконавиця користується фільтрами від затятої прихильниці політики Путіна. Вікторія Боня неодноразово висловлювалася на підтримку президента РФ, а у 2017 навіть придбала собі купальник із його портретом чим хвалилася в Instagram .

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Фото – instagram.com/victoriabonya/

Як ми вже писали, це не єдиний скандал, у який примудрилася потрапити переможниця Національного відбору. Усі "ляпи" та курйози української артистки Аліни Паш ми зібрали у одному матеріалі.

Марія Коробова
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