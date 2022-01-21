"Мені вперше в житті так добре": Софія Стужук – про те, чому не показує нового хлопця

Поки в Мережі обговорювали, скільки заробляє Софія Стужук, відома блогерка знову відкрита з публікою. Цього разу вона відповіла, чому не хоче показувати нового хлопця.
Нові зізнання зірки з'явилися в її Інстаграмі в рамках відповідей на запитання. Так, блогерка-мільйонниця зізналася, що тепер шкодує про свою відвертість щодо особистого життя.
Звичайно, навряд чи Стужук перебудує свій блог так, щоб взагалі не показувати особисте життя, але поки що вона справді подає особисту інформацію дуже дозовано.
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У питаннях заміжжя Софія не поспішає. Переживши непросте розлучення, зараз вона більше прагне побудувати здорові стосунки, ніж поспішити до РАГСу.
Особисте життя Софії Стужук: подробиці
Нагадаємо, раніше Софія Стужук була одружена з Дмитром Стужуком, від якого народила трьох дітей. Але їхні стосунки закінчилися розлученням. А 16 жовтня 2020 року Дмитро помер від коронавірусу.
За пів року після смерті Дмитра Софії почали приписувати стосунки з екс-учасником "Холостячки" блогером Андрієм Шатирком. Також вона була помічена у компанії відомого нідерландського футболіста Акселя Вайца, зірки шоу "Топ модель по-українськи" та серіаліті "Київ вдень та вночі" Макса Сосновського. Крім того, ходили чутки про роман із Ігорем Пустовітом.
З ким знаменита дівчина зустрічається зараз, залишається лише очікувати, коли інфлюєнсер вирішить представити публіці свого нового обранця.
Нагадаємо, раніше Софія Стужук натрапила на хейт за відпочинок у Карпатах без дітей.