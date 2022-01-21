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"Мені вперше в житті так добре": Софія Стужук – про те, чому не показує нового хлопця

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 21:33
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ТОП-блогер на українському просторі Софія Стужук розповіла, чому не показує публіці свого нового хлопця. Після романів і численних чуток знаменита дівчина вирішила змінити свій погляд щодо цього
Софія Стужук поки що не розкриває ім'я нового коханого
Софія Стужук поки що не розкриває ім'я нового коханого / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Поки в Мережі обговорювали, скільки заробляє Софія Стужук, відома блогерка знову відкрита з публікою. Цього разу вона відповіла, чому не хоче показувати нового хлопця.

Нові зізнання зірки з'явилися в її Інстаграмі в рамках відповідей на запитання. Так, блогерка-мільйонниця зізналася, що тепер шкодує про свою відвертість щодо особистого життя.

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Софія Стужук зізналася, що дуже щаслива у нових відносинах/ скріншот з Інстаграм Стужук

Звичайно, навряд чи Стужук перебудує свій блог так, щоб взагалі не показувати особисте життя, але поки що вона справді подає особисту інформацію дуже дозовано.

У питаннях заміжжя Софія не поспішає. Переживши непросте розлучення, зараз вона більше прагне побудувати здорові стосунки, ніж поспішити до РАГСу.

Поки що Софія Стужук не поспішає йти в РАГС/ скріншот з Інстаграм Стужук

Особисте життя Софії Стужук: подробиці

Нагадаємо, раніше Софія Стужук була одружена з Дмитром Стужуком, від якого народила трьох дітей. Але їхні стосунки закінчилися розлученням. А 16 жовтня 2020 року Дмитро помер від коронавірусу.

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За пів року після смерті Дмитра Софії почали приписувати стосунки з екс-учасником "Холостячки" блогером Андрієм Шатирком. Також вона була помічена у компанії відомого нідерландського футболіста Акселя Вайца, зірки шоу "Топ модель по-українськи" та серіаліті "Київ вдень та вночі" Макса Сосновського. Крім того, ходили чутки про роман із Ігорем Пустовітом.

Софія Стужук та Андрій Шатирко
Софія Стужук та Андрій Шатирко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

З ким знаменита дівчина зустрічається зараз, залишається лише очікувати, коли інфлюєнсер вирішить представити публіці свого нового обранця.

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Нагадаємо, раніше Софія Стужук натрапила на хейт за відпочинок у Карпатах без дітей.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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