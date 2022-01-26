Ще жоден Нацвідбір не обійшовся без скандалу: згадуємо головні інциденти цього року

Жодного дня без скандалу на Нацвідборі на "Євробачення". Зважаючи на те, що черговий інцидент викликав резонанс у Мережі, ділимося деталями на тему

Нацвідбір цього року ознаменувався одразу кількома скандалами / Фото: открытые источники

Нагадаємо, 12 лютого 2022 року відбудеться фінал Нацвідбору, де буде названо представника України на "Євробаченні"-2022 в італійському Турині. І хоча багато хто називає захід святом музики, так уже склалося, що в Україні чи не щороку з Нацвідбором пов'язано багато скандалів. Далі розповімо про головні інциденти цього року.

Скандали на Нацвідборі на "Євробачення" у 2022 році

ERIA та натяк на корупцію

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Першим у низці гучних скандалів на Нацвідборі цього року стало те, що співачка ERIA, яка не увійшла до лонг-листу учасників "Нацвідбору", на Facebook-сторінці Wiwibloggs натякнула на корупцію у Нацвідборі.

від імені співачки ERIA з'явився такий коментар / скріншот

Немає продюсера, немає великих грошей, щоби дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна",

- звучить у коментарі.

Ми зв'язувалися з артисткою, щоб вона прокоментувала ситуацію, і виявилося, що цей коментар залишала не вона, а менеджер, у якого є доступ до облікового запису, він же допомагає вести сторінку.

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У ситуації, що відбулась, як виявилось, замішані інші люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

Він підтвердив, що це його повідомлення і його особиста думка. Я цю думку не поділяю. Про таке повідомлення я була не в курсі. Коментарі з його особистою думкою я попросила видалити. Це суперечить моєму баченню відбору.

Наразі ERIA продовжує просувати свою пісню MAVKA, з якою вона хотіла представляти Україну на "Євробаченні".

Дискваліфікація LAUD та заміна йому – Barleben

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Цього тижня Національний мовник повідомив про дискваліфікації учасника LAUD. Причина – те, що його пісня Head Under Water була випущена у 2018 році, а це порушує правила.

LAUD був дискваліфікований / Фото: Facebook

Оскільки LAUD був дискваліфікований, його місце у вісімці займе Barleben з піснею Hear My Words.

Аліна Паш звинуватила групу Kalush у плагіаті

У фіналі Нацвідбору шанувальники конкурсу спостерігатимуть боротьбу двох лідерів (судячи з коментарів у Мережі). Масла у вогонь додає той факт, що Аліна Паш звинуватила своїх конкурентів у копіюванні її музики. Так, вона заявила, що в останньому опублікованому відео в обліковому записі Kalush використаний мотив із її пісні Bosorkanya.

І навіть тональність та сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо. Зараз мені просто гидко від того, що хтось називає себе творцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді напередодні так нахабно використовує…

Звісно ж, ситуація викликала резонанс. Люди в Мережі розділилися у своїх думках.

Зважаючи на те, який резонанс викликала ситуація, вже була реакція від групи Kalush . Саунд, якого була претензія, буде змінено.

скріншот з Інстаграм eurovision.ua

Katya Chilly образилася через те, що її пісня не пройшла ні в лонг-лист Нацвідбору, ні у фінал

Відома українська виконавиця Katya Chilly у Мережі поскаржилася на те, що не пройшла перший відбірковий етап, а все через те, що вона написала геніальну пісню, яка могла перемогти на "Євробаченні".

Katya Chilly / Фото: Facebook-сторінка Katya Chilly

Цього року ми теж подавали заявку на Євробачення-2022 і створили геніальну пісню, яка безперечно могла б привезти перемогу. Можливо, саме тому ми не пройшли навіть у перший відбірковий тур. Тому що це був би концерт, присвячений нашому виступу. Так, він би був таким. Всі колеги знають, що я скромна, але також оцінюю реально наші можливості,

- заявила Katya Chilly.

Також вона дорікнула організаторам у тому, що у лонг-листі були артисти, які навіть не мали пісні. За словами співачки, її просто не сприймають на ТБ. А єдиний, хто підтримував її творчість, – це музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта, але цього року на ситуацію він вплинути не зміг.

Коли фінал Нацвідбору на "Євробачення"?

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022 відбудеться 12 лютого в концертному залі Національного авіаційного університету. Цього року за організацію відповідає UA: Суспільне разом із компанією Friends Production. У фіналі ми побачимо виступи 8 учасників. Переможця обиратимуть журі та глядачі.

Ми з нетерпінням чекаємо на фінал Нацвідбору на "Євробачення".

Також дивіться, у якому півфіналі виступає Україна на "Євробаченні"-2022.