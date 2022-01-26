Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ще жоден Нацвідбір не обійшовся без скандалу: згадуємо головні інциденти цього року

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 19:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жодного дня без скандалу на Нацвідборі на "Євробачення". Зважаючи на те, що черговий інцидент викликав резонанс у Мережі, ділимося деталями на тему
Нацвідбір цього року ознаменувався одразу кількома скандалами
Нацвідбір цього року ознаменувався одразу кількома скандалами / Фото: открытые источники

Нагадаємо, 12 лютого 2022 року відбудеться фінал Нацвідбору, де буде названо представника України на "Євробаченні"-2022 в італійському Турині. І хоча багато хто називає захід святом музики, так уже склалося, що в Україні чи не щороку з Нацвідбором пов'язано багато скандалів. Далі розповімо про головні інциденти цього року.

Скандали на Нацвідборі на "Євробачення" у 2022 році

ERIA та натяк на корупцію

Реклама

Першим у низці гучних скандалів на Нацвідборі цього року стало те, що співачка ERIA, яка не увійшла до лонг-листу учасників "Нацвідбору", на Facebook-сторінці Wiwibloggs натякнула на корупцію у Нацвідборі.

від імені співачки ERIA з'явився такий коментар / скріншот

Немає продюсера, немає великих грошей, щоби дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна",

- звучить у коментарі.

Ми зв'язувалися з артисткою, щоб вона прокоментувала ситуацію, і виявилося, що цей коментар залишала не вона, а менеджер, у якого є доступ до облікового запису, він же допомагає вести сторінку.

Реклама

У ситуації, що відбулась, як виявилось, замішані інші люди
У ситуації, що відбулась, як виявилось, замішані інші люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

Він підтвердив, що це його повідомлення і його особиста думка. Я цю думку не поділяю. Про таке повідомлення я була не в курсі. Коментарі з його особистою думкою я попросила видалити. Це суперечить моєму баченню відбору.

Наразі ERIA продовжує просувати свою пісню MAVKA, з якою вона хотіла представляти Україну на "Євробаченні".

Дискваліфікація LAUD та заміна йому – Barleben

Реклама

Цього тижня Національний мовник повідомив про дискваліфікації учасника LAUD. Причина – те, що його пісня Head Under Water була випущена у 2018 році, а це порушує правила.

LAUD був дискваліфікований
LAUD був дискваліфікований / Фото: Facebook

Оскільки LAUD був дискваліфікований, його місце у вісімці займе Barleben з піснею Hear My Words.

Аліна Паш звинуватила групу Kalush у плагіаті

У фіналі Нацвідбору шанувальники конкурсу спостерігатимуть боротьбу двох лідерів (судячи з коментарів у Мережі). Масла у вогонь додає той факт, що Аліна Паш звинуватила своїх конкурентів у копіюванні її музики. Так, вона заявила, що в останньому опублікованому відео в обліковому записі Kalush використаний мотив із її пісні Bosorkanya.

І навіть тональність та сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо. Зараз мені просто гидко від того, що хтось називає себе творцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді напередодні так нахабно використовує…

Звісно ж, ситуація викликала резонанс. Люди в Мережі розділилися у своїх думках.

Зважаючи на те, який резонанс викликала ситуація, вже була реакція від групи Kalush . Саунд, якого була претензія, буде змінено.

скріншот з Інстаграм eurovision.ua

Katya Chilly образилася через те, що її пісня не пройшла ні в лонг-лист Нацвідбору, ні у фінал

Відома українська виконавиця Katya Chilly у Мережі поскаржилася на те, що не пройшла перший відбірковий етап, а все через те, що вона написала геніальну пісню, яка могла перемогти на "Євробаченні".

Katya Chilly
Katya Chilly / Фото: Facebook-сторінка Katya Chilly

Цього року ми теж подавали заявку на Євробачення-2022 і створили геніальну пісню, яка безперечно могла б привезти перемогу. Можливо, саме тому ми не пройшли навіть у перший відбірковий тур. Тому що це був би концерт, присвячений нашому виступу. Так, він би був таким. Всі колеги знають, що я скромна, але також оцінюю реально наші можливості,

- заявила Katya Chilly.

Також вона дорікнула організаторам у тому, що у лонг-листі були артисти, які навіть не мали пісні. За словами співачки, її просто не сприймають на ТБ. А єдиний, хто підтримував її творчість, – це музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта, але цього року на ситуацію він вплинути не зміг.

Коли фінал Нацвідбору на "Євробачення"?

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022 відбудеться 12 лютого в концертному залі Національного авіаційного університету. Цього року за організацію відповідає UA: Суспільне разом із компанією Friends Production. У фіналі ми побачимо виступи 8 учасників. Переможця обиратимуть журі та глядачі.

Ми з нетерпінням чекаємо на фінал Нацвідбору на "Євробачення".

Також дивіться, у якому півфіналі виступає Україна на "Євробаченні"-2022.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти