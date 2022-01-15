"Сказав, що йому подобається президент Росії": Кондратюк згадав скандальну заяву Данилка

У новому інтерв'ю від українського продюсера та телеведучого Ігоря Кондратюка дісталося і Вані Дорну

Ігор Кондратюк назвав увесь український шоу-бізнес "ватним" / Фото: YouTube

Нещодавно стало відомо, що Ані Лорак повертається до України з концертами. Ігор Кондратюк назвав це "дикістю" та "неповагою" з боку співачки.

Загалом майже весь український шоу-бізнес продюсер вважає "ватним". Про це він сказав у шоу "Антиподи", опублікованому в YouTube-каналі "Ісландія ТВ".

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Ватнуватий – весь український шоу-біз, за вийнятком буквально деяких персонажів, був у часи, коли нам не треба було робити свій вибір, – заявив Кондратюк.

Телеведучий також розповів про свої стосунки з Андрієм Данилком. За його словами, багато років тому, коли артист ще не був таким популярним, вони разом пили чай та обговорювали свої проєкти і тоді Данилко похвалив "Караоке на майдані".

Згадав Ігор Кондратюк й висловлювання Данилка про президента Росії, яке йому дуже не сподобалося.

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Він давно, задовго до 14-го року, сказав, що йому подобається молодий президент Росії. Мене це трохи різануло – я такий, що мені президенти Росії не подобаються і ніколи не подобалися, – поділився Кондратюк.

Він додав, що не розуміє, навіщо говорити про таке публічно, але наголосив, що Данилко мав на увазі "історію з Кучмою", який на той час набрид українцям.

Ігор Васильович згадав і Ваню Дорна, який серед інших українських зірок, спокійно гастролює в РФ, незважаючи на війну та окупацію українських територій.

Метанія були у Вані Дорна... Він говорив: "У мене презентація в Пітері. Новий альбом..." Я говорю: "Ваня, моя позиція – ні", – розповів про діалог зі співаком Кондратюком.

На думку продюсера, артисти дуже віддані своїй аудиторії і не можуть відмовитись виступати в країні-агресорі. Таких зірок він називає "вівцями, яким пофігу, що відбувається внизу".

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Подібну думка раніше висловив співак Павло Зібров.