Слава Дьомін довів Анастасію Приходько до сліз – співачка назвала причину

Суддя вокального талант-шоу Співають всі!, прем'єра якого відбудеться 21 серпня на телеканалі Україна, зізналася, що відчула післяпологову депресію

Анастасію Приходько довели до сліз / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Виною всьому стало те, що Анастасія Приходько, яка нещодавно потрапила в гучний скандал із зіркою TikTok, не змогла піти на концерт Артема Пивоварова, куди її не раз кликав радіоведучий. Про це співачка написала в Instagram, де і розповіла всю історію:

Напевно, у мене післяпологова депресія. Я сьогодні щиро розплакалася через те, що Слава Дьомін запросив мене на концерт Артема Пивоварова, а я не змогла піти, тому що у мене маленька дитина.

Співачка припустила, що якби Слава Дьомін її так активно не запрошував, можливо, вона б не звернула увагу. А так – дуже засмутилася.

Співачка, суддя шоу "Співають всі!" Анастасія Приходько / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артистка пояснила – через те, що її молодший син Лука не привчений їсти з пляшки, вона не може його залишити навіть на кілька годин. А оскільки Слава Дьомін запрошував її кілька разів, та ще й закидав аргументами, вона піддалася слабкостям:

Я розплакалася від того, що подивилася Сторіс друзів – всі на концерті Пивоварова, крім мене. І мені стало так прикро. У звичайний час я б не засмутилася так, а тут я зрозуміла, що хочу кудись вийти, і більше, ніж на годину, але не можу. І всім весело, а я сиджу вдома.

При цьому Анастасія зізналася, що все це банально і нерозумно, але вона засмутилася, як дитина, яка не потрапила на концерт.

Після чого Анастасія привітала свого колегу по шоу "Співають всі!" Артема Пивоварова з хорошим шоу:

Концерт був дуже класним! Я бачила в Сторіс у друзів!

Дивіться в сюжеті, як минулого року Анастасію Приходько вигнали з Лувра:

Раніше поскандалили інші судді шоу "Співають всі" – Анна Трінчер і Jerry Heil, які "злили" в Мережу відверті фото один одного.