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Слава Камінська після скандалу з екссолісткою НЕАНГЕЛОВ випустила трек "про наболіле"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 11:32
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Слава Камінська продовжує розвивати свою сольну кар'єру. Екс-солістка НЕАНГЕЛОВ презентувала іронічний трек АБЬЮЗЕР
Слава Камінська після скандалу з Вікою з НЕАНГЕЛІВ випустила новий трек
Слава Камінська після скандалу з Вікою з НЕАНГЕЛІВ випустила новий трек / Фото: instagram.com/babaslavka

Після успіху пісні SLAVA BOGU Слава Камінська вирішила не змінювати свого стилю та продовжити музичну лінію новою композицією.

Як каже сама артистка, вона планувала видати альбом, але через обставини, що сталися , вирішила порадувати шанувальників треком "про наболіле".

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АБЬЮЗЕР – це історія з особистого життя Слави та її психологічний маніфест проти будь-яких обмежень у відносинах. Незважаючи на веселий настрій пісні, артистка вважає цей трек особистим та навіть автобіографічним.

Більшість людей вважають, що некоректні вислови колишньої колеги – це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов лише завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання "Головна аб'юзерка країни", але, крім назви, у цій пісні немає нічого спільного із вищезгаданою жінкою", – поділилася Слава.

У коментарях вже встигли оцінити новий трек Слави Камінської.

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  • "Заїдає трек, блін, взагалі не відпускає з голови"
  • "Це відмінне продовження Слава богу!"
  • "Це шедевр"
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

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Еліна Пелешенко
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