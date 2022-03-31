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Слава Камінська різко відповіла хейтерам, які засуджують її від'їзд: Це цинізм, а не патріотизм!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 22:54
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Слава Камінська втомилася терпіти колкі коментарі від хейтерів і емоційно висловилася з приводу всіх закидів на свою адресу
Слава Камінська.
Слава Камінська. / Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка та мати двох дітей Слава Камінська була змушена залишити Україну заради безпеки своїх дітей. Виконавиця намагається підтримувати українців інформаційно та активно ділиться новинами у Instagram.

Проте позицію Камінської подобається не всім її передплатникам. У соцмережі співачку часто критикують за її від'їзд, а також через те, що вона досі публікує пости російською мовою.

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Численні негативні коментарі не на жарт розлютили Славу і вона вирішила висловити все, що накипіло в пості.

За словами співачки, у той час, коли всі українці мають об'єднатися проти спільного ворога, люди своїм негативним сіють паніку та ненависть один до одного.

Замість того, щоб підтримувати один одного, ви самі розповсюджуєте фейкову інформацію про те, хто куди виїхав і який кордон перетнув. Це цинізм, а чи не патріотизм. Ви дорікаєте мені мовою, якою я говорю – це фашизм, а не патріотизм! Одеса, Крим, Донбас і Харків теж говорять російською і всі ми – це УКРАЇНА! Подумайте про те, що руки опускаються саме через такі, як ви. Вам потрібні видовища, а багатьом людям зараз хліб, який не пахне язиком! – звернулася до хейтерів Камінська.

Виконавиця звернула увагу на те, що не всім, хто зараз вимушено їхав за кордон, доводиться легко. Тому, за словами Камінської, необхідно зараз зосередитись на допомозі іншим, а не на засудженні.

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Нагадаємо, раніше екс-солістки дуету "НЕАНГЕЛИ" повідомили про своє примирення і зараз підтримують одне одного.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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