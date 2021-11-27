Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Слава Камінська зі сльозами на очах розповіла про смерть близької людини

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 15:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У травні цього року у житті співачки сталася особиста трагедія. Камінська втратила батька, з яким не бачилася і не спілкувалася багато років через сварку батьків
Слава Камінська з батьком
Слава Камінська з батьком / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська, яка зізналася у тому, що піднімала руку на колегу Вікторію Сміюху, зробила ще одне зізнання.

Співачка розповіла, що у травні цього року вона втратила рідного батька через серйозне захворювання. В інтерв'ю "Слава+" виконавиця зізналася, що багато років вони з батьком не спілкувалися тому, що у дитинстві батьки розлучилися зі скандалом.

Реклама

Слава розпочала тісне спілкування з татом лише у грудні минулого року. Однак через пару місяців стало відомо, що у чоловіка онкологічне захворювання, яке "спалює" його. Батько Слави боровся з раком мозку. Остання розмова з дочкою відбувся у лікарні перед операцією, розповіла Камінська.

Він мені сказав тоді, що дуже боїться, що стане овочом. Після операції він уже нормально не функціонував, – зі сльозами розповіла виконавиця.

Камінська з батьком – instagram.com/babaslavka

Зараз Камінська шкодує, що так мало провела часу з близькою людиною і не була поряд з ним, коли це було потрібне.

Я замало часу провела з ним, коли ми знову з'явилися одне в одного. Я не дзвонила. Воно завжди, коли втрачаєш, починаєш розуміти… Діти досі не знають. Дідусь у рейсі, – зізналася Слава.

Читайте також:

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти