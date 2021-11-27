Слава Камінська зі сльозами на очах розповіла про смерть близької людини

У травні цього року у житті співачки сталася особиста трагедія. Камінська втратила батька, з яким не бачилася і не спілкувалася багато років через сварку батьків

Слава Камінська з батьком / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська, яка зізналася у тому, що піднімала руку на колегу Вікторію Сміюху, зробила ще одне зізнання.

Співачка розповіла, що у травні цього року вона втратила рідного батька через серйозне захворювання. В інтерв'ю "Слава+" виконавиця зізналася, що багато років вони з батьком не спілкувалися тому, що у дитинстві батьки розлучилися зі скандалом.

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Слава розпочала тісне спілкування з татом лише у грудні минулого року. Однак через пару місяців стало відомо, що у чоловіка онкологічне захворювання, яке "спалює" його. Батько Слави боровся з раком мозку. Остання розмова з дочкою відбувся у лікарні перед операцією, розповіла Камінська.

Він мені сказав тоді, що дуже боїться, що стане овочом. Після операції він уже нормально не функціонував, – зі сльозами розповіла виконавиця.

Камінська з батьком – instagram.com/babaslavka

Зараз Камінська шкодує, що так мало провела часу з близькою людиною і не була поряд з ним, коли це було потрібне.

Я замало часу провела з ним, коли ми знову з'явилися одне в одного. Я не дзвонила. Воно завжди, коли втрачаєш, починаєш розуміти… Діти досі не знають. Дідусь у рейсі, – зізналася Слава.

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