Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова

Смерть Івасюка

Нова пісня Лорак

Заручини Мурата

Фільм про Філіпа

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

SLAVIA про шлюб з DZIDZIO розповіла в пісні: слухайте новий сингл співачки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 15:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У треку "Любов любов" виконавиця також звернулася до жінок, кажучи про самодостатність і незалежність від чоловіків
SLAVIA випустила відверту пісню про шлюб з DZIDZIO
SLAVIA випустила відверту пісню про шлюб з DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA досліджує власні почуття після розлучення, що знаходить відображення в її творчості. Разом з цим співачка розуміє, що на неї сьогодні дивляться багато жінок, яких також дуже хвилює тема подружніх стосунків і дівчата, які переживають схожі історії і почуття.

Тому новий трек SLAVIA сповнений любові і поваги до власного минулого. Однак артистка вважає, що жінкам варто насамперед самостійно творити власне життя, виходити з-за широких плечей своїх обранців, не бути чиєюсь тінню, мамкою, а реалізовувати власний потенціал.

Реклама

SLAVIA та DZIDZIO
SLAVIA та DZIDZIO / Фото: пресслужба, instagram.com/slavia_official

Це і є кінцевий надихаючий меседж пісні "Любов любов": прийняття того, що сталося, прийняття себе і відкритість до нового майбутнього.

Пісня "Любов любов" має для мене особливе значення. Я написала її за один вечір, на одному диханні. Вона про мої почуття, про те, що я відчуваю в даний період, про моє відношення до стосунків у парі, і до життя в цілому. Це історія стосунків тривалістю 20 років, – розповідає про своє творіння SLAVIA.

Вона також зазначила, що цією піснею хоче подякувати DZIDZIO:

Я переконана, що це найкраща людина, яка могла бути зі мною в той час, і я вдячна за шлях, який ми пройшли разом, – вважає SLAVIA.

Реклама

Слухайте онлайн пісню SLAVIA – Любов любов:

Що відомо про шлюб SLAVIA і DZIDZIO

Навесні цього року з'явилися чутки про те, що подружжя розлучається після 20 років стосунків.

Реклама

Як зізнавалася SLAVIA, DZIDZIO не хотів, щоб в їхній родині були дві зірки і не підтримував її бажання бути артисткою. Також вона звинувачувала чоловіка в небажанні мати дітей і натякала на його зради.

Пізніше однак "екси" публічно заявили, що залишилися в добрих стосунках, а Михайло Хома навіть купив колишній дружині квартиру.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти