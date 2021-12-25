Сльози на очах з першої хвилини: Dzidzio, Полякова, Пономарьов та Леся Нікітюк заспівали різдвяну колядку

Відомі виконавці Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Dzidzio, Оля Полякова, Alekseev та телеведуча Леся Нікітюк випустили спільну композицію.
У записі колядки їм допомагав оркестр Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України та естрадний хор New Voice Мікаеля Кіладзе.
Музику та слова написав Олександр Пономарьов, для якого уже є традицією випускати різдвяні пісні напередодні свят. Саме йому прийшла ідея задіяти інших українських знаменитостей.
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Леся Нікітюк згадала, як їй надійшла пропозиція взяти участь у створенні "Христос народився".
Зателефонував Олександр Пономарьов, каже: "Колядувати вмієш?" Я відповіла: "Давай гроші, заколядую без проблем". Грошей не дав, а от хорошу колядку нам усім на Різдво написав, – поділилася телеведуча.
Слухачі залишилися у захваті від святкової композиції:
Нагадаємо, що 25 грудня християни католицької церкви святкують Різдво – одне з найбільших зимових урочистостей. Вважається, що цього дня народився Ісус Христос.
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