Сльози на очах з першої хвилини: Dzidzio, Полякова, Пономарьов та Леся Нікітюк заспівали різдвяну колядку

Українські артисти зворушили шанувальників виконанням святкової пісні "Христос народився" у супроводі симфонічного оркестру

Українські знаменитості записали спільну різдвяну пісню / Фото: instagram.com/dzidzio

Відомі виконавці Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Dzidzio, Оля Полякова, Alekseev та телеведуча Леся Нікітюк випустили спільну композицію.

У записі колядки їм допомагав оркестр Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України та естрадний хор New Voice Мікаеля Кіладзе.

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Музику та слова написав Олександр Пономарьов, для якого уже є традицією випускати різдвяні пісні напередодні свят. Саме йому прийшла ідея задіяти інших українських знаменитостей.

Леся Нікітюк згадала, як їй надійшла пропозиція взяти участь у створенні "Христос народився".

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Зателефонував Олександр Пономарьов, каже: "Колядувати вмієш?" Я відповіла: "Давай гроші, заколядую без проблем". Грошей не дав, а от хорошу колядку нам усім на Різдво написав, – поділилася телеведуча.

Слухачі залишилися у захваті від святкової композиції:

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, що 25 грудня християни католицької церкви святкують Різдво – одне з найбільших зимових урочистостей. Вважається, що цього дня народився Ісус Христос.

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