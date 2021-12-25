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Сльози на очах з першої хвилини: Dzidzio, Полякова, Пономарьов та Леся Нікітюк заспівали різдвяну колядку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 11:54
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Українські артисти зворушили шанувальників виконанням святкової пісні "Христос народився" у супроводі симфонічного оркестру
Українські знаменитості записали спільну різдвяну пісню
Українські знаменитості записали спільну різдвяну пісню / Фото: instagram.com/dzidzio

Відомі виконавці Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Dzidzio, Оля Полякова, Alekseev та телеведуча Леся Нікітюк випустили спільну композицію.

У записі колядки їм допомагав оркестр Заслуженого Академічного Ансамблю пісні та танцю Збройних Сил України та естрадний хор New Voice Мікаеля Кіладзе.

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Музику та слова написав Олександр Пономарьов, для якого уже є традицією випускати різдвяні пісні напередодні свят. Саме йому прийшла ідея задіяти інших українських знаменитостей.

Леся Нікітюк згадала, як їй надійшла пропозиція взяти участь у створенні "Христос народився".

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Зателефонував Олександр Пономарьов, каже: "Колядувати вмієш?" Я відповіла: "Давай гроші, заколядую без проблем". Грошей не дав, а от хорошу колядку нам усім на Різдво написав, – поділилася телеведуча.

Слухачі залишилися у захваті від святкової композиції:

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, що 25 грудня християни католицької церкви святкують Різдво – одне з найбільших зимових урочистостей. Вважається, що цього дня народився Ісус Христос.

Представниця королівської родини Кейт Міддлтон також приготувала сюрприз на свято та вперше публічно зіграла на фортепіано (відео).

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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