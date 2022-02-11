Слухаємо всі треки Нацвідбору на Євробачення-2022 і обираємо переможця (голосування)

Вже завтра відбудеться фінал відбору, де стане відомо, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі

Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2022 / Фото: instagram.com/alinapash, instagram.com/a.wellboy, roxolanas

Фінал Національного відбору пройде у суботу, 12 лютого. Ведучими вечора стали Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко, а обирати тріумфатора разом із глядачами буде трійка журі: Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін, член правління Суспільного та режисер.

У фіналі Нацвідбору ми побачимо виступи вісімки учасників, чиї треки пропонуємо послухати нижче.

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"Сьогодні" також поцікавилися у експерта Нацвідбору, журналіста та ведучого Володимира Бірюкова, хто, на його думку, може стати тріумфатором цьогорічного конкурсу і які виконавці безперечно запам'ятаються публіці.

Володимир зазначив, що цього року на конкурсі досить багато етно: Kalush, ROXOLANA, Alina Pahs і трішки Wellboy. Почасти, звичайно, це сталося завдяки переможцям "Нацвідбору" минулого року – Go_A.

Було б непогано, їх зібрати всіх разом та відправити на конкурс, щоб це була одна цільна та окрема пісня, щоб ніхто не скандалив, – каже Володимир Бірюков.

З восьми фіналістів Нацвідбору виділяються Our Atlantic і Cloudless, які пишуть у різних стилях. Проте більше сподобається аудиторії представник етно жанру, який частіше з'являвся на ТБ і в медіапросторі.

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Цілком імовірно, що цього року поїде (на "Євробачення" – Ред.) етно. Точно сказати не можу хто, але мої припущення, це або Alina Pash, або Kalush, – підсумував Володимир Бірюков.

Усі учасники фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Wellboy – Nozzy Bossy

Кліп на пісню Nozzy Bossy підопічний Юрія Бардаша презентував сьогодні. Wellboy називає пісню глибокою, написаною про всіх людей, їхню силу та енергію рідної землі.

Я вважаю себе босяком. Іду кудись, не знаю куди. Але я йду босоніж і мені це в кайфі. І ця пісня — про всіх таких людей, із якими завжди сила села, землі, що дає тобі енергію, — описав трек артист.

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

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Пісня виконавиці написана двома мовами: українською та англійською. Спочатку, до речі, трек мав називатися "Тіні забутих предків", але Аліна переклала назву англійською.

Kalush Orchestra – Stefania

Фольклорна реп-колискова, так можна описати ще одну пісню, яка претендує на перемогу в Нацвідборі. Трек Stefania присвячений мамі засновника та соліста гурту Олега Псюка (Псючий Син).

Our Atlantic — Моя любовь

У треку "Моя любовь" колектив з Умані змішав кілька музичних стилів: це і поп, і диско 70-х і навіть соул. Крім того, в треку порушується тема аб'юзу.

ROXOLANA – Girlzzzz

Це пісня про любов до самої себе. Про те, що ніхто не може загнати тебе у рамки чи шаблони.

Наша сила – справжність. Коли стрімко танцюємо – ми справжні. Коли співаємо – ми справжні. Коли дбаємо про себе – ми справжні та сильні, – розповідає про трек ROXOLANA.

Michael Soul – Demons

Ще одна пісня із соціальним підтекстом. Michael Soul – фіналіст національного відбору на "Євробачення-2019" у Білорусі, був беквокалістом гурту Naviband, півфіналіст "Голосу країни", у 2019 році став фіналістом білоруського відбіркового туру на "Євробачення".

Cloudless — All be alright out now

Cloudless вже брали участь у Нацвідборі на "Євробачення" у 2020 році. Тоді для конкурсу колектив підготував пісню "Drown Me Down".

Barleben – Hear My Words

Соул-музикант Олександр Барлебен у своєму треку оспівує любов, якої, на його думку, так не вистачає нам у періоди страху та тривоги.