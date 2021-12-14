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Сміливий образ: Ані Лорак блиснула стегнами у міні сукні без білизни (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 09:50
В закладинки
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Співачка показала відвертий лук на новій світлині. Рівень довіри Лорак до цієї сукні зашкалює...
Ані Лорак блиснула стегнами у сукні без білизни
Ані Лорак блиснула стегнами у сукні без білизни / Фото: instagram.com/anilorak

Нещодавно Кароліна зачарувала соцмережі яскравим аутфітом на премії "Золотий грамофон", але дуже скоро зірка змінила образ більш відвертий.

На світлині, яку співачка опублікувала у Instastories вона позує в чорному міні з вирізом на стегні і глибокому декольте. Невже артистка відмовилася від білизни заради цього вбрання?

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Ані Лорак позує у відвертій сукні / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Стрункі ноги Ані Лорак підкреслили довжину сукні та босоніжки на підборах. І хоча дивлячись на співачку в такому вбранні стає дещо прохолодно, варто зазначити, що Лорак виглядає приголомшливо.

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Нещодавно виконавиця вирішила поділитись у Instagram знімками, зробленими у тренажерному залі. Ані Лорак позувала у яскравому синьому костюмі для фітнесу та продемонструвала ідеальну фігуру.

Ані Лорак у спортзалі
Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

Та багато фоловерів помітили, що артистка перед публікацією відретушувала фото та підкоригувала свою фігуру. "Поменше фільтрів та ретуші на фото" , – написали Лорак у коментарях.

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Дуже часто зірки сильно захоплюються редагуванням і їх буває складно впізнати на знімках. При цьому викрити селебрітіс можуть колеги, публікуючи справжні кадри у своїх Instagram-профілях. Дивіться, хто із зірок попався на невдалому фотошопі через друзів.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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