Сміливий образ: Ані Лорак блиснула стегнами у міні сукні без білизни (фото)

Нещодавно Кароліна зачарувала соцмережі яскравим аутфітом на премії "Золотий грамофон", але дуже скоро зірка змінила образ більш відвертий.
На світлині, яку співачка опублікувала у Instastories вона позує в чорному міні з вирізом на стегні і глибокому декольте. Невже артистка відмовилася від білизни заради цього вбрання?
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Стрункі ноги Ані Лорак підкреслили довжину сукні та босоніжки на підборах. І хоча дивлячись на співачку в такому вбранні стає дещо прохолодно, варто зазначити, що Лорак виглядає приголомшливо.
Нещодавно виконавиця вирішила поділитись у Instagram знімками, зробленими у тренажерному залі. Ані Лорак позувала у яскравому синьому костюмі для фітнесу та продемонструвала ідеальну фігуру.
Та багато фоловерів помітили, що артистка перед публікацією відретушувала фото та підкоригувала свою фігуру. "Поменше фільтрів та ретуші на фото" , – написали Лорак у коментарях.
Дуже часто зірки сильно захоплюються редагуванням і їх буває складно впізнати на знімках. При цьому викрити селебрітіс можуть колеги, публікуючи справжні кадри у своїх Instagram-профілях. Дивіться, хто із зірок попався на невдалому фотошопі через друзів.