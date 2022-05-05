Смішно до сліз! Зірка "Жіночого кварталу" дотепно підколола дружину Шарія у стилі Оксани Марченко

Днями проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Тепер на пропагандиста чекає екстрадиція. Водночас його дружина вирішила записати "загадкове послання" з цього приводу. Ольга Шарій відрізнилась від Оксани Марченко і опублікувала відео, де просто слухає...тюремну музику!
Відеозвернення дружини Шарія не змогла оминути акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик, яка раніше продемонструвала тест на москаля.
В Instagram артистка потролила Ольгу Шарій в стилі Марченко, яка нещодавно просила звільнити свого чоловіка-зрадника.
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Песик опублікувала "термінове відеозвернення", яке записала від імені дружини пропагандиста. У ролику вона жартівливо звернулася до очільників різних країн, а також одного відомого футболіста.
Я дружина українського блогера Шарія. Хочу звернутися до президента Туреччини Ердогана, до короля Іспанії Філіпа VI, до Серхіо Рамоса номер чотири. Я вас благаю, хоч мій чоловік і не народний депутат, і не кум Путіна, і не мільярдер, і не виводив тисячі людей мінним полем… Та бл*, нах*р він мені такий здався?! СБУ, забирайте! – іронічно висловилась акторка.
Цікаво, що гумористка вдягла шалик та окуляри, як колись Оксана Марченко.
Фоловери оцінили таку пародію та попросили Песик не зупинятись, адже "таких ще буде багато":
- Кива наступний.
- Це шикарно, це шедевр.
- Таня, не зупиняйся. Їх ще багато.
- Таня, я думала то чиста Оксана Марченко.
Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько смішно потролила Оксану Марченко після її відомого звернення до турецького президента.
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