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Смішно до сліз! Зірка "Жіночого кварталу" дотепно підколола дружину Шарія у стилі Оксани Марченко

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 травня, 19:04
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Ольгу Шарій теж не обділили увагою після затримання її чоловіка-пропагандиста
Тетяна Песик потролила Ольгу Шарій, згадавши Оксану Марченко
Тетяна Песик потролила Ольгу Шарій, згадавши Оксану Марченко / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/tanet_vip

Днями проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Тепер на пропагандиста чекає екстрадиція. Водночас його дружина вирішила записати "загадкове послання" з цього приводу. Ольга Шарій відрізнилась від Оксани Марченко і опублікувала відео, де просто слухає...тюремну музику!

Відеозвернення дружини Шарія не змогла оминути акторка, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик, яка раніше продемонструвала тест на москаля.

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В Instagram артистка потролила Ольгу Шарій в стилі Марченко, яка нещодавно просила звільнити свого чоловіка-зрадника.

Песик опублікувала "термінове відеозвернення", яке записала від імені дружини пропагандиста. У ролику вона жартівливо звернулася до очільників різних країн, а також одного відомого футболіста.

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Я дружина українського блогера Шарія. Хочу звернутися до президента Туреччини Ердогана, до короля Іспанії Філіпа VI, до Серхіо Рамоса номер чотири. Я вас благаю, хоч мій чоловік і не народний депутат, і не кум Путіна, і не мільярдер, і не виводив тисячі людей мінним полем… Та бл*, нах*р він мені такий здався?! СБУ, забирайте! – іронічно висловилась акторка.

Цікаво, що гумористка вдягла шалик та окуляри, як колись Оксана Марченко.

Фоловери оцінили таку пародію та попросили Песик не зупинятись, адже "таких ще буде багато":

  • Кива наступний.
  • Це шикарно, це шедевр.
  • Таня, не зупиняйся. Їх ще багато.
  • Таня, я думала то чиста Оксана Марченко.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько смішно потролила Оксану Марченко після її відомого звернення до турецького президента.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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