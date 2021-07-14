Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Хрестини дочки Меган і Гаррі

Номінанти на Еммі

Номінанти на Еммі

Роман Джей Ло

Скандали з Кароль

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

ЗМІ показали бойфренда alyona alyona. Він молодий тік-токер і виглядає вельми епатажно: фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
14 липня, 15:18
Копіювати лінк
Зовсім нещодавно 30-річна alyona alyona заявила шанувальникам, що закохана і з'їжджається зі своїм бойфрендом, особистість якого трималася в секреті – досі
ЗМІ знайшли бойфренда реперки alyona alyona
ЗМІ знайшли бойфренда реперки alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Скріншот з YouTube

Реперка alyona alyona, яка натякнула, ким може бути її бойфренд і зізналася, що він молодший за неї, зустрічається з тік-токером та молодим репером Йоксден (Yoxden). Принаймні так стверджують журналісти, які днями зняли їх удвох на Печерську в Києві. Тепер все впевнені, що цей епатажний білявий хлопець, якого обняла реперка – той самий її таємничий молодик.

У новому випуску програми "Викриття", яку телеканал LIVE опублікував в YouTube, розповіли, що alyona alyona зустрічається з хлопцем Денисом з Дніпра.

ЗМІ припустили, що alyona alyona зустрічається з Yoxden
ЗМІ припустили, що alyona alyona зустрічається з Yoxden / Фото: Скріншот з YouTube

Під ніком Yoxden молодик публікує в TikTok ролики про бомжів, наркоманів та на інші провокаційні теми. Також Денис працює в компанії одного з інтернет-провайдерів.

В сюжеті відео можна розглянути, як alyona alyona сідає з молодим чоловіком в авто.

Скриншот YouTube / Kyiv.LIVE

Саме так журналісти й ідентифікували чоловіка.

Дивіться, як alyona alyona відкрила свою музичну компанію в Україні:

Раніше ми повідомляли, що Юлія Саніна, alyona alyona, Onuka і Артем Пивоваров записали саундтрек до комедії прямо на Atlas Weekend .

Копіювати лінк
Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Більше новин
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардаш’ян
Всі обговорюють
Скандал з Меладзе
Дізнатися більше
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
#FREEBRITNEY
Все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу
Дізнатися

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти