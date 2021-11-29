Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Лохан сказала "так"

П'яний Білан

Поклик пекла. Відгуки

Шоу "Маска". Сезон 2

Інтерв'ю Калуша
СЬОГОДНІ Зірки Українські

ЗМІ показали, з ким зустрічається блогерка Саша Пустовіт (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 17:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярна блогерка Саша Бо вже довго інтригує публіку романтичними фото зі своїм новим хлопцем. Нарешті підписники розкрили його особистість
Обранець Саші Бо опублікував їхнє спільне фото
Обранець Саші Бо опублікував їхнє спільне фото / Фото: Инстаграм

Олександра Пустовіт, на сторінку якої в Instagram підписано два мільйони людей, та її чоловік – блогер Ігор Пустовіт, які довгий час показували сімейну ідилію в соцмережах, зараз перебувають у шлюборозлучному процесі. Розійтися мирно пара не змогла, вони вирішили ділити майно та опіку над дітьми через суд.

Офіційне свідоцтво про розірвання шлюбу Саша ще не одержала, але її серце вже знову зайняте. Як виявилось, зараз вона зустрічається зі стоматологом Платоном Тарнавським. Блогерка навчалася з ним в одному університеті.

Реклама

Свого нового обранця Пустовіт ретельно приховує – публікує лише знімки зі спини.

Такою теплою вийшла моя 26 осінь, – підписала Саша одну з їхніх спільних публікацій.

Але пильні шанувальники знаменитості знайшли профіль Платона, де він, якраз, опублікував їх спільне фото із заходу. Чоловік помітив різкий наплив підписників та закрив сторінку.

Реклама

Саша Пустовіт зі своїм молодим чоловіком
Саша Пустовіт зі своїм молодим чоловіком / Фото: Инстаграм

Після скандального інтерв'ю блогерки її чоловік Ігор Пустовіт зробив заяву у відповідь і розповів, як вона його ображала. Шанувальники пари розділилися на два табори: одні підтримують Instagram-маму, інші – батька, на якого посипався весь "хейт".

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти