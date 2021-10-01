Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото

Netflix в Україні

Брітні оголилася

Insta-розлучення

Губін помирає

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дивіться, як знімали кліп Ані Лорак на пісню бачила (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 17:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тиждень тому Ані Лорак вперше за 14 років випустила трек українською і показала відео до нього. У ролику співачка з'явилася у вбраннях з вишивкою і у вінку
Ані Лорак показала залаштунки кліпу "Бачила"
Ані Лорак показала залаштунки кліпу "Бачила" / Фото: YouTube

Ані Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила", яка, загалом, не особливо відрізняється від усіх її пісень. Відео теж мало чим може здивувати глядача – це красива картинка, ніжна і сумна Ані Лорак, гарні образи.

Шанувальники співачки із захопленням відреагували на трек і кліп, а через кілька днів після прем'єри артистка поділилася бекстейдж відео зі зйомок кліпу.

Реклама

У ньому більш детально можна розглянути вбрання Ані, локацію і скільки людей трудилися на майданчику.

Ані Лорак – Бачила | Making Of

Реклама

До речі, в кліпі Лорак одягнена в червону вишиванку, яка була створена майстринями з Буковини – батьківщини артистки. Сорочка на запах із широкими рукавами і бахромою відображає етнічний код цього краю.

Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні поспіль був sold out. Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій. Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, зокрема і українською.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти