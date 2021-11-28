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Дивіться, як виросла донька Ані Лорак: співачка поділилася архівними фото Софії

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 15:40
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43-річна Лорак опублікувала у соцмережі відео з рідкісними кадрами – на них зображені співачка та її донька Софія у різні роки
Ані Лорак поділилася з шанувальниками архівних фото своєї доньки
Ані Лорак поділилася з шанувальниками архівних фото своєї доньки / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак вже кілька років живе та працює в Росії. Чому артистка виїхала з України, вона розповіла у недавньому інтерв'ю.

28 листопада в РФ відзначають День матері, з чим Лорак і привітала свою аудиторію в Instagram. Ані розмістила пост із відео, в якому зібрала архівні кадри зі своєю донькою Софією.

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Зі святом, дорогі матусі! Будьте здорові та щасливі, – написала Ані Лорак.

На фото донька зірки зображена зовсім маленькою, а наприкінці короткого ролика можна побачити вже дорослу Софію.

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Що відомо про особисте життя Ані Лорак

Артистка народила Софію у червні 2011 року від свого чоловіка – Мурата Налчаджіоглу. У квітні 2012-го дівчинку хрестили у Києві. Хрещеним батьком Софії став Філіп Кіркоров.

У 2019 році Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу розлучилися. Зараз бізнесмен живе у Києві і восени зробив пропозицію своїй коханій Лілії.

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Мурат Налчаджиоглу зі своєю дівчиною Лілією
Мурат Налчаджиоглу зі своєю дівчиною Лілією / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Про стосунки пари майже немає інформації. Відомо що Мурат та Лілія почали зустрічатися у червні минулого року. Дівчина працює візажистом у столиці, має доньку від попередніх стосунків.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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