Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дивіться: Оля Полякова заспівала гімн України перед футбольним матчем у Греції (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 14:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка виступила перед початком благодійного матчу "Шахтар" – "Олімпіакос"
Оля Полякова виконала гімн України перед благодійним матчем "Шахтар" - "Олімпіакос"
Оля Полякова виконала гімн України перед благодійним матчем "Шахтар" - "Олімпіакос" / Фото: YouTube

Вчора, 9 квітня, "Шахтар" та "Олімпіакос" провели товариський поєдинок в Афінах. Усі виручені від гри кошти передадуть на гуманітарну допомогу українцям.

На стадіоні також провели перформанс на згадку про загиблих під час війни українських дітей – у спеціально відведеному секторі місця уболівальників зайняли іграшки.

Реклама

Перед початком матчу на поле вийшла Оля Полякова, котра особливо емоційно виконала державний гімн України. Співачка одягла білу сорочку з блакитною вишивкою.

Відео виступу Полякової на стадіоні опубліковано в YouTube.

Реклама

Раніше Олю Полякову заблокували у Instagram. В профілі виконавиця розміщувала фото та відео з Бучі та інших постраждалих від російської агресії міст, намагалася достукатися до білоруського народу, щоб він не брав участі у війні в Україні.

Полякова вважає, що на її сторінку могли поскаржитися окупанти, через що вона потрапила в бан.

Найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти