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Правоохоронці про слова Сніжани Єгорової: Можлива перевірка на заклики до повалення конституційного устрою України

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 19:01
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Ситуація із заявою Сніжани Єгорової про підтримку Путіна викликала великий резонанс у Мережі. Далі не пропустіть ексклюзивний коментар на тему
Заяви Сніжани Єгорової викликали великий резонанс
Заяви Сніжани Єгорової викликали великий резонанс / Фото: Facebook, https://stringfixer.com/

В українському суспільстві зараз активно обговорюється заява української телеведучої та актриси Сніжани Єгорової, яка публічно заявила про підтримцу президента Росії Володимира Путіна. Нагадаємо, вона заявила про це на своїй сторінці у Facebook і закликала українців подивитися відео з главою РФ, розміщеним на YouTube-каналі Росія 24.

Після цього багато користувачів Мережі, крім прокльонів на її адресу, залишили на сторінках побажання про якнайшвидший переїзд до Росії. При цьому артистка негативні коментарі підчищає.

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Сніжана Єгорова
Сніжана Єгорова / Фото: Facebook

До речі, вона ще раз продубльовала публікацію на сторінці, коли отримала шквал критики від людей та увагу ЗМІ.

скріншот з Facebook Єгорової

Зважаючи на те, який резонанс викликали численні публікації Єгорової в Мережі, журналісти "Сегодня" звернулися за коментарем до фахівців.

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Наразі перевіряється ця інформація (яка опублікована на сторінці соцмережі Сніжани Єгорової – Ред.). Не виключено, що буде проведено експертизу, яка встановить, чи є в цьому повідомленні заклики до повалення конституційного устрою України,

- розповіли нам джерела у правоохоронних органах.

Як додали нам силовики, враховуючи, що Сніжана Єгорова – це публічна особистість, то перевірку цієї інформації взято на контроль.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

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Сніжана Єгорова опинилася в центре скандалу
Сніжана Єгорова опинилася в центре скандалу / Фото: Facebook

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про те, що Ігор Саруханов розлучився вшосте.

Ігор Сєров
Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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