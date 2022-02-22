Сніжана Єгорова назвала Путіна "героєм нашого часу" після визнання ним "ЛДНР"

Поки весь світ засуджує рішення російського президента і проти агресора вводять санкції, шанувальники Путіна тріумфують.
Так, українська акторка та телеведуча Сніжана Єгорова, яка нещодавно назвала українських дітей зрадниками, а Верховну Раду – дурдомом, висловилася про вчорашнє визнання Путіним "ЛДНР".
У своєму Telegram-каналі Сніжана Єгорова опублікувала посилання на звернення президента Росії та назвала його "героєм нашого часу".
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Сніжана Єгорова далеко не вперше висловлюється таким чином про Україну та агресію Росії. Акторка є фанаткою Путіна і не приховує цього. На своїх сторінках у соцмережах вона відверто про це пише.
Коротко про визнання Путіним "ЛДНР"
- 21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР".
- Після підписання відповідного указу глава РФ розпочав вводити російські війська до ОРДЛО.
- Низка країн засудили визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів псевдореспублік.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави.
Раніше дочка Сніжани Єгорової вибачалася за скандальні заяви матері: "Відчуваю біль, сором і бажання захистити своїх дітей".