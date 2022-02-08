Сніжана Єгорова обізвала українських дітей зрадниками, а Верховну Раду – божевільнею

Українська телеведуча і акторка знову оскандалилась своїми одіозними політичними заявами

Сніжана Єгорова скандально висловилась про Верховну Раду та українських дітей. / Фото: Скріншот з YouTube, Facebook

Після публічної підтримки президента Росії Володимира Путіна Сніжана Єгорова не зупинилась і пішла далі. Цього разу телеведуча вирішила висловити своє невдоволення щодо Верховонї Ради України IX скликання. Також вона обізвала захисників української мови та культури "чортами, які кричать за три копійки".

Верховна Рада України IX скликання – це божевільня, яку ми, дорослі люди, допустили. І коли ось ці чорти, активісти, божевільні, які випили з отруйних грудей Ірини Фаріон якісь перекручені уявлення про нашу історію та наші цілі, кричать якісь гасла, які їм прищепили чужі люди, не зацікавлені в розвитку цієї країни і дітей. Вони тупо повторюють кричалки, їм платять за це три копійки, – зявила Єгорова під час прямого ефіру на YouTube-каналі.

Скріншот YouTube

Окрім того, телеведуча звинуватила у всіх проблемах західних партнерів України, які начебто брали участь у написанні підручників для українських школярів.

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Які у нас під боком (західні партнери, – Ред.) із наших власних дітей сформували манкуртів, яничарів, ворогів та зрадників, які нам розповідатимуть, що вони сильні і у них все попереду. І впевнені в тому, що їм потрібно завойовувати місце під сонцем. Їм вкладають у свідомість, що всіх людей, народжених у "совку", потрібно закатати в асфальт, і тоді настане їхнє щасливе майбутнє, – продовжила акторка.

Судячи, із монологу Єгорової, українці нібито стали очевидцями "теорії змови", яку Захід намагається провернути в Україні, "щоб викупити землі і стати власниками наших ресурсів". За її словами, Європа "використовує наших дітей як гарматне м'ясо".

Наших дітей хочуть засунути в троянського коня, напхати їх як оселедець у банку, і як порох відправити на таран великої російської культури. Їм потрібно, щоб ми посварилися, воювали, ненавиділи одне одного, щоб земля стала безлюдною і нічиєю, – продовжила Єгорова.

Сніжана Єгорова / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Далі Єгорова додала, що захід чудово знає, "заради чого хочуть перетворити наших дітей на шалених псів, бісів, і виймають із них душу.

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Між іншим Сніжана Єгорова згадала й про ексчоловіка Антіна Мухарського, який не обійшов стороною її витівку. Його акторка назвала "Іудою, який хайпує на ситуації, що склалася, і рекламує свою нову книгу".

Раніше повідомлялося, що правоохоронці візьмуть Сніжану Єгорову на контроль через її слова про Путіна.