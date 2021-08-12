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Спокуси виникають: Юрій Нікітін відповів, чи був у нього секс з учасницями своїх груп

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 серпня, 07:35
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Український продюсер дав відверте інтерв'ю, в якому розповів, що через різні спокуси у своїй роботі він потрапляв у неприємності
Юрій Нікітін відповів, чи був у нього секс з учасницями своїх груп
Юрій Нікітін відповів, чи був у нього секс з учасницями своїх груп / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Працюючи з жіночими колективами, серед яких НеАнгели і NikitA, що вже розпалися, де їхній успіх залежить багато в чому від продюсера, якого часто сприймають як божество, складно не піддаватися спокусам. Про це Юрій Нікітін розповів у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

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Але саме це часто і призводило до проблем, відверто прокоментував продюсер:

Спокуси виникають, Дімо, так. І через такі спокуси у мене було багато різних неприємних моментів у житті. Ці спокуси, загалом, до них і привели. Тому чи виникають спокуси? Так, виникають

Щоб впоратися з собою, не потрібно відмовлятися від роботи з жіночими колективами, досить просто почати ставитися до всього, як до роботи, впевнений Нікітін:

Просто перестав звертати увагу на спокуси. Я сказав, що для мене це більше не спокуса. Для мене це виключно робота – і нічого, крім роботи. Ну, напевно, я просто виріс, Дімо. Я став старшим.

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При цьому продюсер також зазначив, що його підопічні ніколи не надавали інтимних послуг – на корпоративах та інших заходах вони лише співають.

Раніше Ольга Горбачова – дружина продюсера, зізналася, що пошкодувала про знайомство з Нікітіним, але з часом передумала.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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